So verhinderst du laut Experten typische Laufverletzungen

Vergiss nicht: Dein Körper ist völlig steif, nachdem du den ganzen Tag am Computer gesessen hast. Lockere, große Schritte sind da Fehlanzeige. Wenn du jetzt einfach losläufst, riskierst du, dass sich die Muskeln überdehnen und nicht korrekt aktiviert werden, warnt Patel. Das ist ganz einfach zu beschreiben: Wenn deine primäre Bewegungsmuskulatur (dein Po) nicht aktiviert wird, muss die Sekundärmuskulatur (Waden und hintere Oberschenkel) die Arbeit übernehmen, und das sorgt für eine übermäßige Belastung deiner Knie- und Fußgelenke.



Das Warm-up muss nicht besonders lange dauern. Eine dynamische Aktivierung, also bewegungsorientiertes Stretching anstelle von statischen Halteübungen, bereitet deinen Körper optimal auf das Laufen vor und spricht genau die richtigen Muskeln an, erklärt Patel. Fünf Minuten Warm-up bestehend aus dynamischen Dehnungen für die Beine à 10 Wiederholungen (zum Beispiel Ausfallschritte und seitliche Leg Swings) können helfen, länger zu laufen. Das ist das Ergebnis einer im Journal of Strength and Conditioning Research veröffentlichten Studie. An Tagen, an denen du wirklich überhaupt keine Zeit für ein Warm-up hast, solltest du die ersten fünf Minuten ganz locker und entspannt angehen. Am besten gehst du zunächst nur oder läufst ganz langsam los.





Jetzt kennst du das Geheimnis für dauerhaft gesundes Laufen: Es geht nicht nur darum, ein bestimmtes Tempo oder eine bestimmte Distanz zu laufen. Vielmehr ist alles wichtig, was du auch abseits der Laufstrecke oder des Laufbands tust, damit sich Laufen für Körper und Geist gut anfühlt.