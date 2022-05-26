So bekommst du den Schweißgeruch aus deiner Workout-Kleidung
Du kommst bei deinen Workouts gerne ins Schwitzen, aber möchtest dann den Geruch wieder aus deinen schweißnassen Kleidern herausbekommen? Hier sind fünf Tipps für geruchsneutrale Ausrüstung.
Zubehör
- Weißer Essig
- Backpulver
- Waschmittel
Benötigte Utensilien
- Ein rund 4 Liter großer Behälter
Obwohl sich ein schweißtreibendes Training häufig toll anfühlt, kann ein bleibender Geruch in Workout-Kleidung (sogar nach der Wäsche) eine Herausforderung darstellen, wenn du dich für deinen nächsten Besuch im Gym fertig machen möchtest.
Fitnessbekleidung saugt den Schweiß während eines Workouts auf. Bestimmte Materialien, beispielsweise Baumwolle, verhindern die Ableitung der Feuchtigkeit. Andere Materialien, wie das Polyester in Nike Dri-FIT-Bekleidung, tragen dazu bei, die Haut zu kühlen und sie trocken zu halten, indem Feuchtigkeit zur Stoffoberfläche geleitet wird, um schneller verdunsten zu können.
Ganz gleich, woraus deine Workout-Kleidung gemacht ist: Es ist möglich, dass hartnäckige Schweißgerüche zurückbleiben – sogar nach einem Waschgang. Hier sind fünf Tipps, wie du unangenehmen Körpergeruch in Workout-Kleidung loswirst.
So bekommst du Schweißgeruch aus deiner Workout-Kleidung
1.Lass Fitnessbekleidung vor dem Waschen trocknen
Selbst wenn Workout-Bekleidung aus schnell trocknendem Polyester oder Performance-Material gemacht ist, das Feuchtigkeit vom Körper ableitet, kann es passieren, dass Kleidung nicht vollständig trocknet, wenn sie in den Wäschekorb geworfen wird oder ganz unten in der Trainingstasche aufbewahrt wird.
Geruchsverursachende Bakterien fühlen sich in feuchter Umgebung besonders wohl, sodass das Aufhängen von Workout-Ausrüstung dazu beitragen kann, die Bildung von Bakterien einzudämmen und so die Möglichkeit verringert, dass sich Gerüche einnisten.
2.In Essig und Backpulver einweichen
Zwei Grundnahrungsmittel eines jeden Haushalts zu kombinieren – nämlich weißen Essig und Backpulver –, kann eine wirkungsvolle Technik sein, um gegen Gerüche anzukämpfen. Weißer Essig ist ein natürliches Deo und Backpulver verfügt über alkalische Eigenschaften, was dazu beiträgt, dass Gerüche in Kleidung beseitigt werden und die Kleidung gereinigt wird.
Fülle einen großen Behälter mit etwa 4 Litern Fassungsvermögen (oder auch das Waschbecken) mit kaltem Wasser, bevor du deine Workout-Kleidung in die Waschmaschine wirfst. Füge im nächsten Schritt rund 250 ml weißen Essig und ca. 130 g Backpulver hinzu. Tauche die verschwitzte Workout-Kleidung darin ein und lasse sie mindestens 30 Minuten lang einweichen, bevor du sie einem Waschgang unterziehst. Du kannst sie direkt in die Waschmaschine werfen und musst sie nicht vorher trocknen.
Falls du nicht genügend Zeit hast, um die Kleidung vorab in Essig und Backpulver einweichen zu lassen, kannst du auch ca. 250 ml weißen Essig direkt zusammen mit dem Waschmittel und der Kleidung in die Waschmaschine geben. Du musst dir keine Gedanken darüber machen, dass der Essiggeruch in der Kleidung zurückbleibt. Er wird in der Maschine herausgewaschen.
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3.Eine geringe Menge an Waschmittel verwenden
Mehr Waschmittel führt nicht unbedingt zu besseren Ergebnissen. Tatsächlich ist es so, dass Waschmittel sogar kontraproduktiv wirken kann, wenn zu viel davon verwendet wird. Waschmittel und Zusätze können Rückstände auf der Workout-Kleidung hinterlassen, die Gerüche einschließen können. Verwende die empfohlene Menge an Waschmittel, aber gib nicht mehr hinzu.
4.Keinen Weichspüler verwenden
Genau, wie es beim Waschmittel der Fall ist, können Weichspüler einen Belag hinterlassen, der Bakterien und unerwünschte Gerüche mit der Zeit weiter einschließt. Auch wenn Weichspüler dazu beitragen, dass sich einige Kleidungsstücke weich anfühlen und frisch riechen, verwendest du diese am besten nicht, wenn du Workout-Kleidung wäschst.
Tipp: Hohe Temperaturen können die Fasern in Performance-Material beschädigen. Am besten wäschst du deine Workout-Kleidung bei 30 Grad im Schongang. Das trägt dazu bei, dass Workout-Kleidung nicht eingeht oder ihre Form verliert. Lasse deine Workout-Kleidung möglichst an der Luft trocknen. Falls du den Trockner verwenden musst, nutze dabei ein Kaltluftprogramm und eine geringe Drehzahl.
5.Kleidung auf links drehen und sie mit ähnlichen Materialien waschen
Um die beste Wirkung aus der Waschmaschine herauszuholen, drehe deine Workout-Kleidung am besten auf links, bevor du sie wäschst. Da sich geruchsverursachende Bakterien eher auf der Innenseite von Kleidung bilden, trägt ein Waschgang auf links dazu bei, dass die Kleidung gründlicher gewaschen wird.
Obwohl es praktisch erscheint, Handtücher, Hoodies und Jeans zusammen zu waschen, wäschst du Fitnessbekleidung am besten nicht zusammen mit fleeceähnlichem Material. Dies kann dazu führen, dass sich Fussel an die Workout-Ausrüstung heften und sich nach einiger Zeit Faserstückchen bilden. Schwere Materialien wie Denim und alles mit Knöpfen oder Reißverschlüssen wäschst du am besten ebenfalls separat, damit das empfindliche Material der Sportbekleidung nicht beschädigt wird.
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Text: Claire Tak