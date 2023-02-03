So färbst du Sneaker mit natürlichen Mitteln – erklärt von Nike Schuhdesigner:innen
Stylingtipps
Mit diesen einfachen Tipps kannst du deine Schuhe mit komplett natürlichen Materialien neu einfärben.
Zubehör
- 1 Paar einfache, weiße Sneaker aus natürlichem Material wie Baumwolle
- 2 bis 3 Esslöffel Alaun (ein Farbfixiermittel, das in vielen Lebensmittelgeschäften in der Gewürzabteilung zu finden ist)
- 2 bis 3 Esslöffel Eisenbeize (ein Farbverstärker, den du online kaufen kannst)
- 2 Esslöffel Ringelblumenpulver (gibt es online oder du kannst es mit getrockneten Ringelblumen selbst herstellen)
- 2 Esslöffel Walnusspulver (entweder aus gemahlenen Schalen oder online gekauft)
Benötigte Utensilien
- 1 großer Kochtopf (mit genug Platz für zwei Sneaker)
- 1 große Zange
- 1 Paar Latexhandschuhe
- 1 Schutzbrille
Wenn du einem Paar Sneaker in deinem Schrank neues Leben einhauchen und dabei selbst kreativ werden möchtest, ist diese Schrittanleitung von Nike zum Färben von Sneakern genau richtig für dich.
Ob du einem alten Paar Schuhe einen neuen Style oder neuen weißen Sneakern einen Vintage-Look verpassen willst – hier findest du die Schritte zum Färben von Sneakern mit komplett natürlichen Mitteln.
Aja Zarrehparvar, eine Schuhspezialistin bei Nike, und Indah Nur, eine Materialdesignerin für Nike Kids Footwear, zeigen dir die Abläufe und geben Tipps zum Färben weißer Nike Sneaker mit selbst gemachter, natürlicher Farbe.
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So färbst du Nike Sneaker mit natürlichen Mitteln: Hellbraun (Ringelblume)
Wie Zarrehparvar und Nur anmerken, sollten die Sneaker aus natürlichem Material sein, was besonders für das Obermaterial gilt, da Naturfarbe auf synthetischem Material nicht haftet. Natürliche Materialien sind beispielsweise Wildleder, normales Leder oder Baumwolle.
Du kannst zwar alle Arten von natürlichen Substanzen verwenden – von Blumen über Lebensmittel bis hin zu Kompost – aber zu ihren beliebtesten Materialien zum Färben von Schuhen gehören Ringelblumen- und Walnussschalenpulver. Den Designerinnen zufolge hinterlässt diese Methode zum Färben von Schuhen einen hellbraunen Farbton auf weißen Sneakern, der sie gebraucht aussehen lässt.
Wichtig: Bei diesen Schritten wird auch kochendes Wasser verwendet, sei also vorsichtig. Kinder sollten nur gemeinsam mit Erwachsenen ihre Schuhe auf diese Weise färben. (Hinweis: Eisenbeize ist hochgiftig. Die selbstgemachte Farbe darf nicht geschluckt werden.)
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Färben von Schuhen
- Nimm die Schnürsenkel heraus. Leg sie beiseite.
- Leg eine Schutzbrille und Sicherheitshandschuhe an.
- Bring das Wasser in dem Topf zum Kochen (etwa 100 Grad Celsius).
- Lass es dann bei niedrigerer Temperatur köcheln (etwa 80 Grad Celsius). Warte, bis das Wasser köchelt und mach dann mit Schritt 5 weiter.
- Gib den Alaun in den Topf. Rühr das Ganze etwa 20 bis 30 Sekunden lang um.
- Gib die Eisenbeize dazu. Rühr noch mal 20 bis 30 Sekunden um.
- Gib das Ringelblumen- und Walnussschalenpulver dazu. Rühr weiter um, bis der Alaun, die Eisenbeize, das RIngelblumenpulver und das Walnusspulver aufgelöst sind. Das Wasser sollte jetzt eine gelblich-braune Färbung haben.
- Gib die Schuhe mit der Zange einzeln in den Topf mit köchelndem Wasser, bis beide ganz eingetaucht sind.
- Lass die Schuhe ungefähr 30 Minuten in dem köchelnden Wasser und prüf dabei immer wieder ihre Farbe, indem du 2 bis 3 Esslöffel kaltes Wasser auf eine bestimmte Stelle gibst. (Durch das heiße Wasser wirken die Sneaker oft dunkler.)
- Lass die Sneaker an der Luft trocknen. Wie lange das Trocknen dauert, hängt vom Sneaker ab. Du kannst aber mit einer Wartezeit von ungefähr 12 bis 24 Stunden rechnen.
- Wenn die Sneaker komplett getrocknet sind, kannst du die Schnürsenkel wieder einziehen.
Wie Zarrehparvar und Nur beschrieben haben, bilden die weißen Schnürsenkel einen Kontrast mit den bräunlich eingefärbten Schuhen und bieten einen speziellen neuen (und trotzdem alten) Look.
"Hier werden alle Träume wahr, die ich zur Schulzeit als Skaterin hatte.
Ich kann sie bei der Arbeit tragen und fühle mich trotzdem noch wie früher."
Aja Zarrehparvar, Expertin für Schuhdesign, über ihre natürlich gefärbten Sneaker
In dieser Anleitung zum Schuhefärben wird zwar Ringelblumen- und Walnussschalenpulver verwendet, aber die Nike Designerinnen weisen auch darauf hin, dass du für einen kräftigen braunen Farbton auch Kaffee, für eine Rotfärbung Rote Bete und für Blassrosa Avocadokerne verwenden kannst.
Text: Julia Sullivan