Wenn du auf der Suche nach einem Cardio-Training bist, das Spaß macht, gesund fürs Herz ist, gezielt die Muskeln des Ober- und Unterkörpers trainiert und draußen durchführbar ist, könnte Inlineskaten dein Ding sein.

So heißt diese Sportart offiziell. Manche sagen auch "Rollerskaten". Es gibt jedoch ein paar kleine Unterschiede, was die Position der Rollen bei Inlineskates und Rollerskates angeht.

"Bei Inlineskates sind die Rollen hintereinander in einer Reihe angeordnet (daher der Name Inlineskating). Bei Rollerskates hingegen sind die Rollen in zwei Reihen nebeneinander angeordnet", erklärt Marissa Müller, ACE-zertifizierte Personal Trainerin. "Das macht es schwieriger, das Gleichgewicht auf Inlineskates zu halten." Aber ganz gleich, wie man diesen Sport nennt, er bietet eine Reihe von ganzheitlichen gesundheitlichen Vorteilen.

Und da das Inlineskaten die Herzfrequenz erhöhen kann, ist es ein optimales Cardio-Training. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) empfehlen Erwachsenen pro Woche 150 Minuten körperliche Aktivität von moderater Intensität – plus zwei Tage Aktivitäten zur Muskelstärkung.

