Optimiere deine Trainingsroutine

1. Bewerte die Situation objektiv.



Du musst dir über deine Ausgangssituation klar werden und wissen, was dein Ziel ist. Nike Master Trainerin Joslyn Thompson Rule erklärt das so: Wenn du wieder schnell und häufig 5 Kilometer laufen möchtest, solltest du auf dieser Distanz zunächst im Wechsel laufen und gehen und sehen, wie lange du dafür brauchst. Wenn du wieder mit Pushups durchstarten möchtest, teste zunächst, wie viele du hintereinander schaffst. Das nennt man ein Benchmark-Workout. Jedes Mal, wenn du ein solches Benchmark-Workout machst, kannst du deinen Fortschritt messen.



Aber Vorsicht: Vergleiche dich nicht mit deinem ehemaligen, fitteren Ich. Laut Fearon ist das Risiko groß, dass du dich dann nur an den Trainingsergebnissen orientierst und dich verletzt, weil du zu schnell zu viel willst. "Wenn du feststellst, dass du nicht mehr so viel schaffst wie vorher, fühlst du dich schlecht. Das wiederum führt zu einer negativen Reaktion und beeinträchtigt die Motivation", erklärt er. Außerdem erscheint ein bestimmtes Workout in der Erinnerung oft leichter, als es tatsächlich der Fall war. Wenn es dann beim Wiedereinstieg nicht so läuft wie erwartet, bist du noch frustrierter. Und dann liegst du ganz schnell wieder auf der Couch, und dieses Mal freiwillig. Nutze deine Erfahrungen aus der Vergangenheit lieber, um dich zu motivieren: Du weißt, wie fit du einmal warst und dass du das auch wieder erreichen kannst.





2. Mach dir einen Plan und halte dich daran.



Mit den richtigen Zutaten und einem guten Rezept erreichst du (normalerweise) das, was du dir vorgenommen hast. Das gilt auch für das Training. Notiere dir genau, wie du vorgehen möchtest und was du dafür brauchst. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Ziel auch erreichst. Und so verhinderst du, dass du dir zu viel auf einmal vornimmst und dann scheiterst, erklärt Fearon. Außerdem bleibst du leichter am Ball, auch wenn dir etwas in die Quere kommt, zum Beispiel ein zeitaufwändiges Projekt oder Probleme zu Hause.



Für den passenden Plan solltest du dich selbst fragen, was du erreichen willst. Möchtest du einfach wieder fit werden oder dich in einer bestimmten Fähigkeit verbessern? Dann setz dir ein Wochenziel (zum Beispiel drei Tage in der Woche trainieren), ein Monatsziel (zum Beispiel in Deadlifts besser werden) und ein Drei-Monats-Ziel (persönlicher Deadlift-Rekord), so Rothstein. Sein Tipp: das Workout immer eine Woche im Voraus planen.



Rothstein empfiehlt, in den ersten drei bis vier Wochen zunächst mit zwei oder drei leichten bis moderaten Workouts zu beginnen, um die Muskeln wieder zu aktivieren, ohne sie zu überlasten. Dann kannst du ein weiteres Wochen-Workout hinzufügen, und dann noch eins, bis du sechs Mal in der Woche trainierst. Das entspricht im günstigsten Fall deinem Trainingspensum vor der Pause. Sobald du in der Lage bist, mindestens vier Mal in der Woche zu trainieren, kannst du die Intensität an zwei oder drei Tagen steigern.



Woran du erkennst, dass du mehr Gewichte auflegen oder die Trainingsintensität steigern kannst? Wenn du auch 48 Stunden nach einem Workout keinen Muskelkater bekommst, so Rothstein. Beim Cardiotraining empfiehlt er, sich am Anfang auf moderate Trainingseinheiten von 30 bis 45 Minuten zu konzentrieren, um die aerobe Performance zu verbessern. Du kannst das Training jede Woche um fünf Minuten verlängern. Wenn du dann eine Dauer erreicht hast, mit der du dich wohl fühlst, versuche sie zu halten und gleichzeitig die Intensität zu steigern. Beweg dich schneller, steigere den Widerstand oder die Steigung oder mach kürzere oder weniger Pausen.