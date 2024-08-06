In der neuen Nike x Jacquemus-Kollektion erscheinen einzigartige Lifestyle- und Sportswear-Bekleidungsstücke.
Produktneuheiten
Die Artikel dieser Damen- und Herrenkollektion sind seit dem 25. Juli 2024 erhältlich.
- Nike und Simon Porte Jacquemus, der berühmte französische Modedesigner hinter der Marke Jacquemus, bringen bereits seit 2022 gemeinsame Collaborations heraus.
- Die Nike x Jacquemus-Sommerkollektion 2024, die dritte gemeinsame Collab, umfasst 10 verschiedene Lifestyleprodukte für Frauen und Männer.
- Die Sportswear-Styles und Accessoires in den Farben Rot, Weiß, Blau und Silber umfassen neu gestaltete Trainingsanzüge, T-Shirts, Statement-Sport-BHs, lange Röcke und Nike x Jacquemus Air Max 1 Sneaker. Außerdem wird die Le Swoosh Handtasche, die die Form des ikonischen Nike Logos hat, in drei neuen Farben erhältlich sein.
- Die Nike x Jacquemus Sommerkollektion 2024 ist seit dem 10. Juli auf jacquemus.com und in Jacquemus Stores erhältlich. Seit dem 23. Juli kannst du die Le Swoosh Tasche und den Air Max 1 bei SNKRS und die Bekleidungskollektion auf Nike.com bestellen. Die gesamte Kollektion ist schon seit dem 25. Juli auf Nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.
Wenn die Hauptstadt der Mode auch Schauplatz des bemerkenswertesten Sportwettbewerbs der Welt ist, rücken Stil und Sport ins Spotlight. Diesen Sommer hat sich Nike mit dem berühmten französischen Modedesigner Simon Porte Jacquemus vom Modelabel Jacquemus zusammengetan, um die dritte Kollektion ihrer Collaboration zu entwerfen. Sie umfasst Pieces, die Mode und Performance nahtlos miteinander verbinden.
Nike und Jacquemus begannen ihre Zusammenarbeit im Jahr 2022, als sie zum ersten Mal eine Reihe von Sportbekleidung vorstellten, die an die Vintagekampagnen von Nike angelehnt war. Später stellten sie neue Produkte vor, darunter die Le Swoosh Handtasche in Form des Nike Logos. Mit ihren einzigartigen Silhouetten machen die zukunftsweisenden Designs dieser Collab mächtig Eindruck, egal ob beim Besuch eines Kunstmuseums oder an Tagen in der Stadt.
Die neue Nike x Jacquemus-Sommerkollektion 2024 umfasst 10 einzigartige Lifestyle Pieces für Frauen und Männer in den Farben der französischen Flagge: Rot, Weiß und Blau. Silberne Colorways setzen coole Akzente. Die Styles sind schick und trendy und reichen von neu gestalteten Trainingsanzügen über T-Shirts und Statement-Sport-BHs bis hin zu langen Röcken. Zum ersten Mal wird die Le Swoosh Tasche in drei Farben erhältlich sein (was es schwierig macht, sich für eine zu entscheiden!). Die brandneuen Nike x Jacquemus Air Max 1 Sneaker sind mit einem abgerundeten Nike Air-Element ausgestattet.
"Diese Kollektion entstand aus der Inspiration, die ich jeden Tag in Paris und bei den Nike Athlet:innen finde, und aus den sportlichen Vibes, die mich schon immer fasziniert haben", erklärt Jacquemus. "Ich sehe die Kollektion als eine Mischung aus Sport, Mode und Kultur in der schönsten Stadt der Welt, in der Nike Athlet:innen diesen Sommer im Mittelpunkt stehen werden."
Die Veröffentlichung der Kollektion wird sich über mehrere Tage erstrecken. Einige Produkte, wie zum Beispiel der exklusive silberfarbene Nike x Jacquemus Air Max 1, sind ab sofort auf jacquemus.com und in den Jacquemus Stores erhältlich. Seit dem 23. Juli kannst du die Le Swoosh Tasche und den Air Max 1 bei SNKRS und die Bekleidungskollektion auf Nike.com bestellen. Die gesamte Kollektion ist schon seit dem 25. Juli auf Nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.
"In Paris fühlt sich die Welt einfach anders an: romantischer, künstlerischer und schöner", sagt Jacquemus. Auch ohne einen Trip nach Frankreich können sich Fans mit Artikeln aus der Nike x Jacquemus-Sommerkollektion 2024 passend für die Wettkämpfe stylen.