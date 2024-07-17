Nike Größentabelle für Blazer

Nike Blazer Größentabelle
Einkaufs-Guide
Hier findest du alles, was du über die Wahl der richtigen Größe für deinen Nike Blazer wissen musst.
Der Nike Blazer feierte sein Debüt im Jahr 1973 – zunächst als Basketballsneaker. Heute ist er eine der legendärsten Silhouetten von Nike. Er überzeugt mit einem schlichten, cleanen Look und ist als High-Top- oder Low-Top-Silhouette erhältlich. Außerdem verfügt er über ein Obermaterial aus Leder und einen großen Nike Swoosh an den Seiten. Doch nicht nur das: Er ist auch strapazierfähig und bietet Halt am Knöchel. Ein Muss für jeden Schuhschrank. Hier erfährst du unsere Empfehlungen in Bezug auf Größe und Passform des Nike Blazer.
Häufig gestellte Fragen zur Größenbestimmung
Der Nike Blazer fällt tendenziell eine halbe Größe kleiner aus. Wir empfehlen dir daher, eine halbe Nummer größer als deine übliche Nike Größe zu wählen. Es gibt jedoch auch andere Faktoren, die einen Einfluss darauf haben können, ob du eine Größe größer oder kleiner als deine normale Nike Schuhgröße wählen solltest.
- Für eine enge Passform: Wenn du eine eng anliegende Passform bevorzugst, kannst du bei deiner gewohnten Nike Größe bleiben.
- Für eine lockere Passform: Wenn du ein lockereres Tragegefühl bevorzugst, wähle eine ganze Größe größer als deine normale Nike Größe.
- Für einfaches Hineinschlüpfen: Schnüre deine Blazer locker, wenn du sie schnell an- und ausziehen möchtest.
Was lässt sich zur Passform des Nike Blazer sagen?
Der Nike Blazer hat im Vergleich zum Nike Air Force 1 einen flacheren Zehenbereich. Er ist auch schmaler und hat insgesamt weniger Volumen im Vorfußbereich, was eine engere Passform zur Folge hat. Dieser Designunterschied bedeutet, dass der Blazer eine kompaktere und schlankere Passform bietet, die sich vor allem im Zehenbereich enger anfühlen kann. Denjenigen, die an die weitere Passform des Air Force 1 oder Dunk gewöhnt sind, empfehlen wir, für idealen Tragekomfort eine halbe Nummer größer zu wählen. Wenn du mehr Platz im Zehen- und Vorfußbereich benötigst, solltest du den Blazer eine ganze Größe größer wählen.
Welche Größe habe ich beim Nike Blazer?
Wenn du normalerweise Nike Schuhe in Größe 42 trägst, brauchst du beim Nike Blazer wahrscheinlich Größe 42,5. Wenn du den Air Force 1 normalerweise in Größe 40,5 trägst, wähle den Nike Blazer eine halbe Nummer größer.
Art der Schnürung
Für einen klassischen Schnürstyle mit einer sicheren und dennoch bequemen Passform ist eine halbe Nummer größer ideal. Dies sorgt für ein sicheres Tragegefühl und verhindert gleichzeitig, dass der Schuh zu eng ist – solange du die Schnürsenkel nicht zu fest schnürst. Wenn du jedoch eine lockerere Passform bevorzugst, entscheide dich für eine ganze Größe größer. So profitierst du von einem entspannten Tragegefühl.
Eine breite Schnürung kann vorteilhaft sein, wenn du breite Füße hast oder dir mehr Bewegungsfreiheit und Tragekomfort wünschst. Durch eine lockere, breite Schnürung wird der Druck auf die Oberseite des Fußes besser verteilt und das Engegefühl reduziert. Außerdem wird dadurch das Anziehen des Schuhs erleichtert, insbesondere des Blazer, der eine engere Passform hat.