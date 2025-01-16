Nike Pegasus Premium: Ein neues Air-Gefühl beim Laufen
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Entdecke eine Innovation, die zur größten Energierückgabe führte, die ein Pegasus Schuh je geboten hat.
Was ist die nächste große Innovation beim Laufen? Das ist eine Frage, die Nike von Anfang an inspiriert hat. Im Jahr 1970 entwarf Bill Bowerman mithilfe des Waffeleisens seiner Frau das Profil für einige der ersten Laufschuhe der Marke. Heute hat dieses Streben nach Innovation und Kreativität eine neue Generation von Nike Schuhen hervorgebracht.
Der Pegasus Premium ist die neueste Innovation des Unternehmens – entwickelt mit dem ersten geformten, sichtbaren und durchgehenden Air Zoom-Element von Nike. "Air ist unsere reaktionsfreudigste und strapazierfähigste Dämpfungstechnologie", sagt Paul Begyn, Footwear Development Director of Innovation.
Die Air-Technologie von Nike ist eine der bedeutendsten Innovationen aus den Laboren von Nike. In jahrzehntelanger Forschung hat das Nike Sports Research Lab an der Verfeinerung der bahnbrechenden Air-Technologie gearbeitet. Bis heute ist sie ein wichtiger Bestandteil einiger Nike Schuhe, wie zum Beispiel des Nike Alphafly 3, dem schnellsten Nike Marathonschuh überhaupt.
Das durchgehende Air-Element ließ lange auf sich warten. Im Jahr 2016 experimentierte das Team zum ersten Mal mit dem Zoom All Out, der über ein flaches Air-Element von den Zehen bis zur Ferse verfügte. Die Teammitglieder konzentrierten sich dann vorrangig auf die Steigerung der Effizienz des Zoom All Out.
Die Ingenieur:innen von Nike nahmen auch andere Schuhe aus dem Lineup unter die Lupe, hauptsächlich den Vaporfly, um sich Inspiration für das Air Zoom-Element zu holen. "Die Ingenieur:innen haben sich die Krümmung der Carbonplatte angesehen", sagt Begyn. "Wie diese den Läufer:innen ein geschmeidiges Abrollen ermöglichte."
Beim Laufen ist die Energierückgabe entscheidend, was Begyn und sein Team nur zu gut wussten. Die Art und Weise, wie der Fuß mit dem Boden verbunden ist, kann sich auf die Effizienz auswirken: Je besser die Energierückgabe, desto weniger Energie müssen die Läufer:innen aufwenden.
Könnte die geschwungene Form der Carbonplatte des Vaporfly auf Luft übertragen werden, um diesen Übergang zu unterstützen?
Der Durchbruch
Die Antwort kam auf unerwartete Weise. Kevin Sze, ein Mitglied des Innovationsteams, war während der COVID-19-Pandemie zu Hause, als er eine Idee hatte.
Er entwickelte einen Test mit einer Glasflasche und einem Kochtopf, um die Form des menschlichen Vorfußes und Fußgewölbes besser nachzuahmen. Die Wärme half dabei, die neue Form des Air-Elements zu erzielen.
"Manchmal ist die einfachste Lösung die innovativste."
Clayton Chambers
Senior Director, Future Cushioning Systems, Innovation
Nachdem Sze seine Idee dem Team vorstellen konnte, begann er langsam mit dem Bau einer kleinen Menge von Prototypen. Er hatte es schon einmal geschafft, aber er musste beweisen, dass das kein Zufall war. Im nächsten Schritt druckte er ein 3D-Modell, um eine gleichmäßigere Form zu schaffen und direkt zu steuern, wo die Wärme angewendet werden sollte. Es waren keine Flaschen mehr notwendig.
Das Team hatte nun zwar den Beweis, dass das Air-Element geformt werden konnte, aber das bedeutete nicht, dass es auch funktionieren würde. Es begann die Forschungsphase im Nike Sports Research Lab, wo die innovativen Köpfe 35 verschiedene Schuhsilhouetten mit dem neuen Air Zoom-Element entwickelten – von elegant bis futuristisch.
"Die erste, uneingeschränkte Erkundungsphase umfasste wenige Tage und lieferte uns Dutzende von Ideen über das gesamte Spektrum von mild bis wild", erklärt Chambers. "In den nächsten Wochen hielten wir Brainstormings ab, erstellten grobe Prototypen, probierten herum, nahmen Verfeinerungen vor und wählten Verschiedenes aus."
Zu diesem Zeitpunkt hatte das Team die Auswahl auf nur vier Silhouetten reduziert, die es dann mit den Läufer:innen teilte. Das Feedback deutete darauf hin, dass die Läufer:innen ein persönliches Interesse an dem hatte, was das Team zu erreichen versuchte.
"Dieser Moment hat das Team wirklich angespornt, sich mit der Verfeinerung der ursprünglichen Idee zu beschäftigen", sagt Chambers.
Die Monate vergingen und das Selbstvertrauen und die Begeisterung des Teams wuchsen durch das Feedback der stets selben Gruppe von Läufer:innen. Wir waren etwas Großem auf der Spur.
Letztendlich entschied sich das Team für ein speziell entwickeltes Mesh-Obermaterial und eine mehrschichtige (gestapelte) Mittelsohle aus ZoomX-Schaumstoff direkt unter dem Fuß, ein geformtes Air Zoom-Element im mittleren Bereich und ReactX-Schaumstoff in der Ferse.
"ReactX bietet eine stabile, aber reaktionsfreudige Basis unter dem Air Zoom-Element in der Ferse, während ein durchgehendes ZoomX-Schaumstoffelement oberhalb des Air Zoom-Elements für eine zusätzliche Energierückgabe von der Ferse bis zu den Zehen sorgt, ohne zu beschweren", so Chambers.
Air Zoom auf dem Prüfstand
Nachdem die Silhouette feststand, begannen die Tests. Läufer:innen in den Blue Ribbon Studios in Los Angeles testeten die ersten Iterationen und zahlreiche Eliteläufer:innen aus der ganzen Welt waren entscheidend an der Weiterentwicklung des Schuhs beteiligt. Mit jeder neuen Version verfeinerte das Nike Team seine Vision. Das Ergebnis: Läufer:innen liebten die Reaktionsfreudigkeit und beschrieben den Pegasus Premium als Schuh mit besonders hoher Energierückgabe.
Nike brachte den Schuh dann ins Nike Sports Research Lab, wo die Profisportler:innen Rai Benjamin und Jessica Hull ihn auf die Probe stellten und seine Reaktionsfreudigkeit lobten.
"Egal, ob du zuerst mit dem Vorfuß oder mit der Ferse aufsetzt:
So reaktionsfreudig war noch kein Pegasus."
Rai Benjamin,
Olympiasieger im Laufen
"Das Air-Element wird komprimiert und kommt wieder in seine Ausgangsform zurück, wenn du die Zehen vom Boden hebst", sagt Hull.
Jahrelange Innovationen tragen endlich Früchte, wenn der Pegasus Premium am 6. Februar 2025 in China und am 30. Januar 2025 im Rest der Welt auf den Markt kommt. Der Schuh kommt zunächst in begrenzter Menge auf den Markt. "Der Traum eines jeden innovativen Menschen ist es, etwas zu schaffen, das extrem wirkungsvoll ist", sagt Sze.
Nun geht Szes Traum in Erfüllung. Genieß die Freude am Laufen und erlebe die höchste Energierückgabe unter allen Nike Pegasus-Modellen.