Offizielle Größentabelle und Tipps für den Air Jordan 4
Einkaufs-Guide
Mit diesen Tipps findest du heraus, in welcher Größe du den zeitlosen Air Jordan Retro bestellen solltest.
Nur wenige Modelle in der Sneaker-Kultur haben so einen Kultstatus erlangt wie der Air Jordan 4 Retro. Diese zeitlose Silhouette erschien erstmals im Jahr 1989 und hat sich seitdem von ihren Basketball-Wurzeln zu einem festen Bestandteil der Streetwear und Mode entwickelt. Es ist wichtig, die richtige Passform zu finden, insbesondere angesichts der Konstruktionstechniken und Materialien, die verwendet wurden, um die Epoche sowie die spezifischen Designelemente widerzuspiegeln. Hier findest du alles, was du in Bezug auf Herren- und Damengrößen wissen musst, um sicherzustellen, dass du den Air Jordan 4 Retro mit der richtigen Größe und der idealen Passform bekommst.
Welche Größe habe ich beim Jordan 4?
- Der Air Jordan 4 Retro fällt für gewöhnliche Fußformen größengetreu aus. Wenn du allerdings breitere Füße hast, empfehlen wir dir eine halbe Nummer größer.
- Eine lockere Schnürung kann zu einer entspannteren Passform verhelfen, insbesondere während der Einlaufzeit.
- Beim Air Jordan 4 Retro SB oder Air Jordan 4 Retro "Reimagined" wird sowohl für normale als auch für breite Füße die normale Größe empfohlen.
Damengröße: Größengetreu, aber mit dem gewissen Etwas
Für Damengrößen fällt der Air Jordan 4 Retro in der Regel größengetreu aus, allerdings ist der Zehenbereich tendenziell enger als bei einigen anderen Sneakern. Wenn du eine normale Fußform hast, solltest du dich in deiner gewohnten Größe wohlfühlen. Wenn du breitere Füße hast oder an weitere Schuhe gewöhnt bist, versuche es mit einer halben Größe größer. Diese Anpassung kann den entscheidenden Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, ganztägigen Tragekomfort zu bieten, besonders wenn du vorhast, deine Jordans für längere Zeit zu tragen.
Herrengrößen: Eine kleine Abweichung
Für Herrengrößen fällt der Air Jordan 4 Retro ebenfalls größengetreu aus, aber viele finden ihn am Mittelfußknochen im Vorfuß etwas schmaler. Wenn du normalerweise die Weite C oder D trägst, wähle eine halbe Größe größer, wenn du etwas mehr Platz haben möchtest. Um eventuelle Unbequemlichkeiten zu lindern, insbesondere im Vorfußbereich, solltest du eine Größe größer Wählen, sodass du den Jordan 4 in vollen Zügen genießen kannst, ohne dich eingeschränkt zu fühlen.
Der neue Air Jordan 4 Retro SB
Vergiss nicht, dass der Air Jordan 4 Retro im Jahr 1989 entworfen wurde und die verwendeten Konstruktionstechniken und Materialien diese Ära widerspiegeln.
Um den modernen Anforderungen gerecht zu werden, wurden für die Version des Air Jordan 4 Retro SB im Frühjahr 2023 Anpassungen vorgenommen. Die Musteränderungen in der SB-Version zielten darauf ab, eine angenehmere Passform, insbesondere im Vorfußbereich, für höheren Tragekomfort zu schaffen. Für alle Air Jordan 4 Retro SB-Versionen wird empfohlen, die tatsächliche Größe zu wählen.
Tipps für eine bequeme Passform
Wenn du auf der Suche nach der perfekten Passform bist, können diese Tipps hilfreich sein:
- Lose Schnürung: Eine effektive Möglichkeit, den Tragekomfort zu erhöhen und den Einstieg zu erleichtern, besteht darin, die Schnürsenkel zu lockern. Dies bietet mehr Flexibilität, um den Schuh unterschiedlichen Fußformen anzupassen, ohne unnötigen Druck auf den Fuß auszuüben. Wenn du den Zehenbereich als besonders eng empfindest, kannst du versuchen, die Schnürsenkel etwas mehr als üblich zu lockern.
- Einlegesohlen und Socken: Das Experimentieren mit verschiedenen Innensohlen oder Socken kann ebenfalls die Passform verändern. Dünnere Socken sorgen für eine lockerere Passform, während dickere Socken zusätzlichen Platz ausfüllen können, sodass der Schuh sicherer und enger sitzt. Denk auch an deine Aktivität: Wenn du sie für legere Anlässe trägst, bevorzugst du vielleicht eine weitere Passform.
- Einlaufzeit: Wie bei vielen klassischen Sneakern kann auch beim Air Jordan 4 Retro eine kurze Einlaufzeit erforderlich sein. Trage sie im Haus oder bei kurzen Ausflügen, damit die Materialien weicher werden und sich deiner Fußform anpassen. Dies kann im Laufe der Zeit das Tragegefühl des Schuhs erheblich verändern.