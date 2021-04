Wie NBA All-Star Jrue Holiday seine mentale Stärke ausspielt

Im Moment zu bleiben, kann einem viel Kraft geben. Manchmal jedoch muss man vorausdenken. Hier die richtige Balance zu finden, hat dem NBA All-Star und Milwaukee Bucks-Guard Jrue Holiday geholfen, einer der besten Defensivspieler aller Zeiten zu werden. Er studiert seine Gegner, bevor er sie auf dem Platz trifft, denn er möchte ihre Gedanken lesen können, um immer schon im Voraus zu wissen, wie sie spielen. So zwingt er sie, ihre Spielzüge neu zu planen. In dieser Folge von "Trained" erzählt das Mastermind der Abwehr dem Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty, mit welchen Strategien er als Spieler und als Vater gewinnt. Er spricht darüber, wie er Niederlagen zur Motivation nutzt und in Pausen seine Leidenschaft neu entfacht. Außerdem erklärt er, warum Familie und der Glaube seiner Meinung nach helfen können, alles aus einer anderen Perspektive zu betrachten, gerade wenn es mal nicht so läuft wie gewünscht.