Die mexikanische Rugbyspielerin María Pruijn überrascht die Experten

Rugby ist nicht gerade Mainstream in Mexiko. Wie bist du dazu gekommen?

Ich hörte das erste Mal von Rugby, als ich ihm Jahr 2009 in einem Kino den Film Invictus [über die Auswirkungen der Rugby-Weltmeisterschaft in Südafrika nach der Apartheid] sah. Es klingt wie ein Klischee, aber als ich vor der Leinwand saß, dachte ich mir: "Wow, ich will auch Rugby spielen!" In dem Film waren nur männliche Spieler zu sehen, also dachte ich, dass es den Sport für Frauen gar nicht gibt. Jahre später in der Highschool hatte ich die Möglichkeit, Rugby als Sportart zu wählen. Ich meldete mich an und lernte dort ein Mädchen kennen, das mir von einem Trainer außerhalb der Schule erzählte, der eine Mädchenmannschaft in Mexiko-Stadt gründen wollte.