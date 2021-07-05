Mein Spiel, dein Spiel: Fitness-Coach Shev Robinson und Choreografin Tanisha Scott

Vertrauen in sich selbst macht aus diesem Duo führende Expertinnen für Tanz und Fitness
Culture
Choreografin Tanisha Scott und Fitnesscoach Shev Robinson erklären, warum sie erst zu sich selbst finden mussten, um anderen helfen zu können.
In der Reihe "Mein Spiel, dein Spiel" unterhalten sich zwei Expertinnen aus der Welt des Sports und aus der Kreativbranche über ihren Weg zum Erfolg.
Tanisha Scott und Shev Robinson haben es sich zur Aufgabe gemacht, anderen Menschen zu helfen. Tanisha ist eine berühmte Choreografin, Shev arbeitet als Fitnesscoach für Celebritys und hat eine immer größer werdende Online-Fangemeinde. Beide sehen ihre Aufgabe darin, andere in dem Willen zu unterstützen, in der besten Form ihres Lebens sein zu wollen – körperlich, geistig und kreativ. Shev beschreibt ihre Arbeit als "das Schaffen einer Community des Selbstvertrauens". Beide Frauen haben bereits einige der größten Künstlerinnen und Künstler für legendäre Liveauftritte, Musikvideos und Titelseiten für Zeitschriften gecoacht, aber auch Hobbyathlet:innen nehmen ihre Dienste in Anspruch. Tanisha und Shev stammen beide gebürtig aus Toronto und haben jamaikanische Wurzeln. Außerdem verbindet sie, dass sie als Frauen in der Unterhaltungsindustrie tätig sind und ihre hochkarätigen Kund:innen manchmal sogar gemeinsam als Team trainieren.
In diesem Interview aus der Reihe "Mein Spiel, dein Spiel" sprechen Tanisha und Shev über disziplinübergreifende, gemeingültige Prinzipien ihrer Arbeit und darüber, wie alles mit innerer Vorbereitung beginnt, um ihren Kund:innen zum Erfolg zu verhelfen.
Shev: Dann legen wir mal los. Tanisha, wie würdest du deine Arbeit beschreiben?
Tanisha: Ich bin Choreografin, Coach für Bewegung – was etwas ganz anderes ist als Choreografie – und auch Creative Director.
Shev: Du verhilfst Menschen zu Selbstvertrauen auf der Bühne.
Tanisha: Wahrscheinlich mit das Wertvollste und Beglückendste, das ich je machen konnte … Wie sieht deine Arbeit aus?
Shev: Typisch für jemanden aus der Karibik habe ich drei Jobs: Fitness-Enthusiastin, Unternehmerin und Coach. Ich trainiere Künstlerinnen und Künstler, um sie auf Tourneen, Konzerte, Roadshows und die Titelseiten von Zeitschriften vorzubereiten. Ich leite das Unternehmen Body by Shev und trainiere damit Menschen auf der ganzen Welt. Das Schöne daran ist, dass ich Menschen erreichen kann, die ich noch nie persönlich gesehen habe, und ihnen helfen kann, ihre Ziele zu erreichen.
Tanisha: Und weißt du was? Ich hatte immer das Gefühl, dass du völlig selbstlos bist. Wir haben bereits zusammengearbeitet, daher weiß ich das und habe es selbst gesehen. Ist das der Grund für das, was du machst?
Shev: Ich wusste, dass ich anderen helfen wollte. Ich wollte diejenige sein, die anderen erfolgreich zu mehr Selbstvertrauen verhilft. Ich wusste nur nicht genau, wie. Ich habe mich schon immer für Fitness interessiert, Fitness immer geliebt. Ich war ein Leichtathletik-As. Es war ein Teil von mir. Es ist einfach meine Bestimmung, da zu sein, wo ich jetzt bin … Tanisha, hattest du schon mal eine kreative Blockade? Wenn ja, wie hast du sie überwunden?
"Jeder Mensch sollte stolz auf die Arbeit sein, die er geleistet hat, und wissen, dass er einen Anteil am Gesamtergebnis hatte."
Tanisha
Tanisha: Ich bin noch nie in eine kreative Sackgasse geraten, wie manche es nennen würden. Ich sage das nur, weil für mich Choreografie, Bewegung, kreative Leitung nichts Mechanisches ist. Es gibt keine schriftliche Anleitung, keinen festen Plan. Alles hat eine Geschichte. Daher freue ich mich als Erstes darauf, diese Geschichte herauszufinden. Welche Botschaft hat der Song? Wer ist der Mensch, der sie vermittelt? All diese kleinen Puzzlestücke setze ich zusammen. Wenn ich merke, dass etwas nicht passt, bedeutet das nur, dass etwas an dieser Geschichte nicht authentisch ist, und ich mache nichts, was nicht authentisch ist.
Shev: Wie sorgst du für dauerhafte Motivation bei deinen Künstler:innen und Tänzer:innen?
Tanisha: Jeder Mensch sollte stolz auf die Arbeit sein, die er geleistet hat, und wissen, dass er einen Anteil am Gesamtergebnis hatte. Als führender Kopf muss ich delegieren. Ich muss sicherstellen, dass die Vision Sinn macht und dass ich die richtige Crew habe – die richtigen Stylist:innen, die richtigen Tänzer:innen und die richtige PA. Es ist ein funktionierendes Ökosystem und ohne Teamwork geht da nichts. Ich glaube, wenn man Menschen fördert und ihnen Verantwortung überträgt, wollen sie es besser machen – und machen es auch besser. So mache ich es.
Shev: Wie schaffst du eine Verbindung zu deinen Schüler:innen, anderen Tänzer:innen und auch zu deinen Kund:innen?
Tanisha: Ich stelle mich nicht über sie, denn auch ich lerne weiterhin dazu. Also höre ich zu. Ich rede viel. Ich stelle eine Menge Fragen am Set. Ich bin immer in den hinteren Ecken, tanze mit den jüngeren Kindern und so weiter. Ich muss rausgehen, die Welt erleben, denn da zeigt sich Authentizität. Ich respektiere dieses Spiel. Ich respektiere die Kunst in allen Formen, auf jede Art und Weise. Und ich höre nicht auf zu träumen und meiner Fantasie freien Lauf zu lassen.
Shev: Du kannst meine Gänsehaut nicht sehen, aber ich habe sie gespürt.
"Mich motiviert die Möglichkeit, anderen Menschen dabei zu helfen, ihr verlorenes Selbstvertrauen wiederzuerlangen."
Shev
Tanisha: Wie sind denn Fitness und Wohlbefinden in deinen Alltag integriert?
Shev: Ich nehme die Aufgabe, anderen zu helfen, ein echtes Verständnis für Gesundheit und Wohlbefinden zu vermitteln, sehr ernst. Angefangen damit, wie ich meinen Tag beginne, über die Nahrung und Pflege meines Körpers bis hin zu der Art und Weise, wie ich meine Energie auf andere Menschen projiziere. Ich könnte nicht anders leben. Wenn ich nicht gesund bin, kann ich anderen nicht helfen. Ich habe das Gefühl, dass andere Menschen meine Energie auch spüren.
Tanisha: Wie bleibst du selbst motiviert, um auch alle anderen dauerhaft motivieren zu können?
Shev: Mich motiviert die Möglichkeit, anderen Menschen dabei zu helfen, ihr verlorenes Selbstvertrauen wiederzuerlangen. Dabei spielt es für mich keine Rolle, ob jetzt jemand ein paar Pfunde zugenommen oder ein Baby bekommen hat, sich in seiner Kleidung unwohl fühlt … Sie sind meine erweiterte Familie. Noch nie wurde ich so sehr von den Energien anderer Menschen angetrieben. Deshalb muss ich für mich Ruhe, Gelassenheit und Fokussierung schaffen, um sie anderen Menschen vermitteln zu können.
Tanisha: So viel zum Thema Selbstlosigkeit. Wie findest du deine eigene Mitte und zentrierst dich, bevor du anfängst, mit einer Kundin zu arbeiten?
Shev: Bevor ich den Tag mit einer Kundin beginne, führe ich mir vor Augen, warum sie zu mir kommt. Welche Geschichte bringt sie mit und warum braucht sie mich? Ich biete ja eine Dienstleistung an, und die kann ich erst dann erbringen, wenn ich verstehe, warum meine Kundin diese Dienstleistung von mir haben möchte.
"Bevor ich den Tag mit einer Kundin beginne, führe ich mir vor Augen, warum sie zu mir kommt. Welche Geschichte bringt sie mit und warum braucht sie mich?"
Shev
Tanisha: Wie bringst du Erwartung deiner Kundinnen in Sachen Fitness damit in Einklang, wie ein gesunder Körper für sie in der Realität und ganz persönlich aussieht?
Shev: Ich denke, es ist wichtig, mit meinen Kundinnen auf Augenhöhe zu sein. Ich stelle mich nicht über sie. Ich bin ein Mensch. Ich trainiere jeden Tag, weil auch ich Ziele habe. Ich bin keine Trainerin, die immer perfekt aussieht. Aktuell läuft bei uns eine 30-Tage-Challenge, bei der ich auch mitmache. Ich esse, was meine Kundinnen essen. Ich trainiere und mache das gleiche Programm wie sie.
Tanisha: Ganz genau. Und das ist meiner Arbeit sehr ähnlich, nämlich andere zur besten Version ihrer selbst zu machen. Du hast eine 30-Tage-Challenge gestartet – warte, ich muss das richtig formulieren. Du, Shev, hast eine 30-Tage-Challenge mit 500 Teilnehmerinnen gestartet.
Shev: Es sind 585.
Tanisha: Respekt! 585 Teilnehmerinnen. Was hast du in dieser Zeit über deine Grenzen gelernt, wenn es darum geht, andern zu helfen, ihre Ziele zu erreichen?
Shev: Ich habe immer gesagt, dass ich in der Lage sein möchte, eine große Anzahl von Frauen in Sachen gesundes Zunehmen oder Abnehmen, Toning und Beibehalten ihrer Figur in jedem Alter und auf jedem Fitnesslevel gleichzeitig zu coachen. Dass mir das gelungen ist, hat meine Sichtweise auf meine Fähigkeiten als Coach und auf das, wozu ich in der Lage bin, verändert.
Tanisha: Und das alles auch noch gleichzeitig. Einfach fantastisch.
Text: Darian Harvin
Video: Travis Wood
Bericht vom November 2020