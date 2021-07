Mein Spiel, dein Spiel: Fitness-Coach Shev Robinson und Choreografin Tanisha Scott

Tanisha: Ich bin noch nie in eine kreative Sackgasse geraten, wie manche es nennen würden. Ich sage das nur, weil für mich Choreografie, Bewegung, kreative Leitung nichts Mechanisches ist. Es gibt keine schriftliche Anleitung, keinen festen Plan. Alles hat eine Geschichte. Daher freue ich mich als Erstes darauf, diese Geschichte herauszufinden. Welche Botschaft hat der Song? Wer ist der Mensch, der sie vermittelt? All diese kleinen Puzzlestücke setze ich zusammen. Wenn ich merke, dass etwas nicht passt, bedeutet das nur, dass etwas an dieser Geschichte nicht authentisch ist, und ich mache nichts, was nicht authentisch ist.



Shev: Wie sorgst du für dauerhafte Motivation bei deinen Künstler:innen und Tänzer:innen?



Tanisha: Jeder Mensch sollte stolz auf die Arbeit sein, die er geleistet hat, und wissen, dass er einen Anteil am Gesamtergebnis hatte. Als führender Kopf muss ich delegieren. Ich muss sicherstellen, dass die Vision Sinn macht und dass ich die richtige Crew habe – die richtigen Stylist:innen, die richtigen Tänzer:innen und die richtige PA. Es ist ein funktionierendes Ökosystem und ohne Teamwork geht da nichts. Ich glaube, wenn man Menschen fördert und ihnen Verantwortung überträgt, wollen sie es besser machen – und machen es auch besser. So mache ich es.



Shev: Wie schaffst du eine Verbindung zu deinen Schüler:innen, anderen Tänzer:innen und auch zu deinen Kund:innen?



Tanisha: Ich stelle mich nicht über sie, denn auch ich lerne weiterhin dazu. Also höre ich zu. Ich rede viel. Ich stelle eine Menge Fragen am Set. Ich bin immer in den hinteren Ecken, tanze mit den jüngeren Kindern und so weiter. Ich muss rausgehen, die Welt erleben, denn da zeigt sich Authentizität. Ich respektiere dieses Spiel. Ich respektiere die Kunst in allen Formen, auf jede Art und Weise. Und ich höre nicht auf zu träumen und meiner Fantasie freien Lauf zu lassen.



Shev: Du kannst meine Gänsehaut nicht sehen, aber ich habe sie gespürt.