Mehr aus jedem Lauf herausholen

Wenn du dich auf den Grund konzentrierst, warum du eigentlich läufst, motiviert das viel mehr, als wenn du nur an Zeiten und Distanzen denkst, erklärt Bennett. Jedes Mal, wenn du aus diesem Grund läufst, ist das ein Anlass, dir selbst zu gratulieren.



Indem du deinen Grund kennst, entwickelst du außerdem mentale Stärke. Du bist bereit, mehr in Kauf zu nehmen, um dein Ziel zu erreichen. Denn schließlich sind es nicht nur deine Muskeln, die dich an deine Grenzen bringen und dir helfen, durchzuhalten, wenn es hart wird. Deine mentale Ausdauer ist genauso wichtig. Und da hilft es, dich immer wieder daran zu erinnern, warum du läufst.



Und wenn du einen Grund hast, zu laufen, macht die ganze Sache auch mehr Spaß. "Laufen lässt dich spüren, dass du lebendig bist", ist Bennett überzeugt. "Wir sollten das Laufen genießen, schließlich machen wir es freiwillig." Und das ist gar nicht so einfach, wenn du alle paar Sekunden auf den kleinen Bildschirm deiner Laufuhr starrst.



Das heißt natürlich nicht, dass du deine Zahlen komplett außer Acht lassen sollst. Bennett schlägt vor: "Miss den Erfolg eines Laufs auch anhand anderer Werte." Du hast zum ersten Mal diesen Monsterberg bei dir um die Ecke geschafft? Dir ist eine tolle Idee für die Arbeit eingefallen? Du hast einen unglaublichen Sonnenaufgang erlebt? "All diese Dinge haben nichts damit zu tun, wie weit oder wie schnell du gelaufen bist", so Bennett. "Aber sie sind einzigartig, und genau das macht Laufen zu etwas Besonderem."