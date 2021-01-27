Du solltest Bench Presses nur in Workouts integrieren, die auf den Aufbau von Kraft und Muskelmasse abzielen. Lass dir Zeit und konzentriere dich auf deine Form. Wenn du Kraft oder Muskeln aufbauen willst, beginne mit 3 Sätzen mit je 12 bis 15 Wiederholungen und verwende dafür ein Gewicht, das dich zwar herausfordert, es dir aber dennoch ermöglicht, die letzten 3 bis 5 Wiederholungen in guter Form zu absolvieren. Wechsle nach ein paar Wochen zu schwereren Gewichten und mach ab diesem Zeitpunkt 3 Sätze mit jeweils nur 10 bis 12 Wiederholungen. Nach weiteren zwei bis drei Wochen erhöhst du das Gewicht erneut und reduzierst deine Wiederholungen auf 6 bis 10 bei der gleichen Anzahl von Sätzen. Für mehr Power solltest du 3 bis 5 Sätze mit je 1 bis 3 Wiederholungen machen und dafür ein Gewicht verwenden, mit dem du an deine Grenzen gehen kannst.