Kann Gewichtheben das Wachstum beeinträchtigen? Expert:innen klären auf

Die National Strength and Conditioning Association veröffentlichte im Jahr 2009 eine Stellungnahme zum Thema "Jugendliche und Kraftsport" und hat diese seitdem nicht mehr aktualisiert. Aus der Stellungnahme geht Folgendes hervor: "[U]ntersuchungen deuten zunehmend darauf hin, dass Widerstandstraining im Kinder- und Jugendalter einzigartige Vorteile bieten kann, sofern es in angemessener Weise verordnet wird und die jungen Menschen dabei beaufsichtigt werden. Widerstandstraining für Jugendliche wird (wenn auch bedingt) von Medizin-, Fitness- und Sportorganisationen zunehmend akzeptiert."

Abschließend wurden in der Stellungnahme Bedenken zum Thema als überholt bezeichnet, und es wurde darauf hingewiesen, dass es inzwischen genügend Informationen gibt, die die positive Wirkung von Widerstandstraining bei Jugendlichen belegen – aber eben unter der Prämisse, dass altersgemäße Richtlinien befolgt werden.

Auch die seit dem Erscheinen dieser Stellungnahme veröffentlichten Forschungsergebnisse bestätigen, dass Krafttraining für junge Menschen als sicher gilt. Laut einem klinischen Bericht der American Academy of Pediatrics aus dem Jahr 2020 haben sorgfältig ausgearbeitete Widerstandstrainingsprogramme keine offensichtlichen negativen Auswirkungen auf das Größenwachstum, die Gesundheit der Wachstumsfuge oder das Herz-Kreislauf-System von Kindern und Jugendlichen.

Aus einer Forschungsstudie, die im Jahr 2016 in einer Ausgabe von Frontiers in Physiology erschien, geht hervor, dass Widerstandstraining bei jungen Athlet:innen Vorteile in Bezug auf die langfristige Gesundheit und sportliche Performance bietet, da es eine neuromuskuläre Anpassung bewirkt.

Eine weitere Forschungsstudie, die im Jahr 2009 in einer Ausgabe von Sports Health veröffentlicht wurde, legt nahe, dass sich junge Menschen meist nur dann beim Krafttraining verletzen, wenn sie Equipment falsch nutzen, mit den falschen Gewichten trainieren, nicht auf die richtige Technik achten oder nicht von erwachsenen Personen beaufsichtigt werden. In der Regel ist es also nicht das Gewichtheben selbst, das Verletzungen verursacht.

Wie Mack bereits erwähnt hat, werden auch immer mehr Athletinnen dazu ermutigt, mit Widerstandstraining anzufangen – und das aus gutem Grund. Dadurch, dass die Kniegelenke von Frauen anders aufgebaut sind als die von Männern, treten besonders Kreuzbandrisse häufiger bei Athletinnen als bei Athleten auf. Laut Johns Hopkins Medicine kann eine geringe Muskelmasse in den Beinen das Verletzungsrisiko noch erhöhen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass Krafttraining eine schützende Wirkung haben kann.