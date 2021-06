Ist Yoga Krafttraining?

Die Macht der Matte

Laut Dr. John Porcari, Leiter des klinischen Sportphysiologieprogramms an der University of Wisconsin-La Crosse, kann Yoga sowohl die Muskelkraft (z. B. deine Fähigkeit, eine wirklich anstrengende Back Squat zu machen) als auch die Ausdauer (deine Fähigkeit, mehrere Squats in Folge zu machen) fördern. In einer kleinen Studie unter der Leitung von Dr. Porcari, die in der Zeitschrift "American Council on Exercise" veröffentlicht wurde, konnten Frauen, die dreimal wöchentlich Hatha-Yoga machten, nach acht Wochen durchschnittlich sechs Push-ups und 14 Sit-ups mehr ausführen als Frauen, die kein Yoga gemacht hatten. Das klingt vielleicht nicht nach viel, aber wenn man bedenkt, dass sie kein anderes Widerstandstraining gemacht hatten, ist die Verbesserung ziemlich bemerkenswert.



Eine separate Studie ergab, dass Yoga zur Verbesserung der Kraft genauso wirksam sein kann wie das Training mit leichten Gewichten und Widerstandsbändern. "Yoga-Posen und -Übergänge sind vergleichbar mit Körpergewichtsübungen zum Kraftaufbau. Außerdem ist das Halten von Posen eine Art isometrisches Training, bei dem man die beanspruchten Muskeln kräftigt, indem man sie länger unter Spannung hält", erklärt Studienautorin Dr. Neha Gothe, Leiterin des Labors für Sportpsychologie an der University of Illinois at Urbana-Champaign.



Nehmen wir zum Beispiel die Plank-Position, eine beliebte Übung zur Kräftigung der Schulter-, Brust- und Bauchmuskulatur. "Der übliche Übergang beim Yoga von der hohen Plank in die tiefe Plank (Chaturanga) trainiert die Schultern, die Brustmuskeln und den Trizeps", erklärt Dr. Porcari. Dann gibt es auch noch Übungen wie zum Beispiel das Boot (Navasana), die die Bauchmuskeln kräftigen, Yoga-Hocken sowie Göttinnen- und Krieger-Posen, die deine Oberschenkel- und Pomuskeln trainieren, merkt er an.