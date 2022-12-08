Ist Essiggurkensaft gut für deine Gesundheit? Ein zertifizierter Ernährungsberater erklärt die Vorteile

Ist Essiggurkensaft gut für deine Gesundheit? Eine zertifizierte Ernährungsberaterin erklärt mögliche Vorteile
Ernährung
Eine zertifizierte Ernährungsberaterin erörtert, ob Essiggurkensaft wirklich bei Muskelkrämpfen hilft.
Optimale Regeneration, Energie, Fokus, Stoffwechsel und Stimmung werden alle positiv von einer guten Flüssigkeitsversorgung beeinflusst. Abgesehen von Wasser gibt es zahlreiche Getränke, die reich an Elektrolyten sind. Mit diesen kannst du deinen Wasserspeicher auffüllen. Aber ein Getränk hast du vielleicht noch nicht ausprobiert: Essiggurkensaft.
Derzeit findest du im Supermarkt nicht viele in Flaschen abgefüllte Essiggurkensäfte, die auf die Regeneration von Athlet:innen zugeschnitten sind – also musst du den Saft wohl direkt aus dem Gurkenglas trinken. Auch wenn die Vorstellung, die salzige, streng schmeckende Flüssigkeit nach einem Workout zu trinken, nicht gerade verlockend ist, schwören einige Athlet:innen darauf. Manche sind der Meinung, dass das Getränk Muskelkrämpfen nach körperlicher Aktivität vorbeugen oder diese lindern kann. Es gibt zwar einzelne dokumentierte Fälle, in denen Essiggurkensaft Muskelkrämpfe (die wahrscheinlich aufgrund von Dehydration auftreten) linderte, aber es sind mehr Studien erforderlich, um Athlet:innen Essiggurkensaft nachweislich empfehlen zu können.
Hilft Essiggurkensaft bei Muskelkrämpfen?
Es gibt nur wenige Studien, in denen der Frage nachgegangen wurde, ob Essiggurkensaft Muskelkrämpfe zu lindern vermag, oder ob er den Wasserspeicher auffüllen kann. Essiggurkensaft werden diese Eigenschaften zugeschrieben, da er reich an Natrium und Essig ist. Wenn Schweiß, der Natrium enthält, bei einem Workout verloren geht, ist es wichtig, Elektrolyte wiederaufzufüllen, um Muskelkrämpfe und Dehydration zu vermeiden.
Eine randomisierte, kontrollierte klinische Studie aus dem Jahr 2009 in einer Ausgabe des Journal of Athletic Training untersuchte die Elektrolyteveränderungen im Blut nach der Einnahme drei verschiedener Flüssigkeiten: Essiggurkensaft, Wasser und eine gängige Lösung mit Kohlenhydraten und Elektrolyten. An dieser kleinen Studie nahmen nur neun Männer teil. Aber die Forscher:innen fanden heraus, dass es keine signifikanten Unterschiede in den Elektrolytkonzentrationen bei den verschiedenen Getränken gab.
Im Jahr 2010 ging ein wissenschaftlicher Artikel im Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise der Frage nach, ob Essiggurkensaft die Dauer von Muskelkrämpfen verkürzt. Bei dieser kleinen Studie (wieder nur mit neun Teilnehmern) wurden bei neun Männern, die ein Flüssigkeitsdefizit hatten, Muskelkrämpfe hervorgerufen. Nach einer Nervenstimulation und Muskelkrämpfen tranken die Teilnehmer entweder eine kleine Menge Essiggurkensaft oder deionisiertes Wasser (Wasser ohne Ionen).
Die Studie ergab, dass Essiggurkensaft im Vergleich zu Wasser die Dauer von Muskelkrämpfen reduziert und die Krämpfe schneller verschwinden als beim Trinken von Wasser oder gar keiner Flüssigkeit. Das Interessante an dieser Studie ist, dass die Veränderungen der Elektrolytewerte unbedeutend waren. Es war also wahrscheinlich nicht der Elektrolytgehalt des Essiggurkensaftes, der sich auf die Muskelkrämpfe auswirkte.
Da es also nicht an den Elektrolyten lag, dass die Muskelkrämpfe kürzer waren, mussten die Forscher:innen einen anderen Mechanismus in Betracht ziehen. Im selben wissenschaftlichen Artikel aus dem Jahr 2010 wurde angenommen, dass die Wirkung des Essiggurkensaftes gegen Muskelkrämpfe auf die Essigsäure zurückzuführen ist. Man nimmt an – auch wenn dies noch nicht ausreichend wissenschaftlich untersucht wurde –, dass der säuerliche Geschmack von Essigsäure die Rezeptoren des Nervensystems hinten am Rachen stimuliert. Dies soll in der Theorie einen Reflex auslösen, der die hemmende Neurotransmitteraktivität erhöht. Hemmende Neurotransmitter blockieren Nachrichten (beispielsweise, dass eine Muskelzelle sich zusammenziehen soll), sodass sie nicht durch das Nervensystem gelangen. Durch das Hemmen der Neurotransmitteraktivität werden Muskelkrämpfe gemindert.
Ist Essiggurkensaft gut für deine Gesundheit?
Unabhängig davon, ob die Wissenschaft die Annahme bekräftigt, dass Essiggurkensaft bei Muskelkrämpfen hilft, können Athlet:innen, die es gerne ausprobieren möchten, bedenkenlos etwa 1 ml pro Kilogramm Körpergewicht trinken. Ein Erwachsener, der 68 kg wiegt, kann beispielsweise 68 ml Essiggurkensaft trinken. Du solltest bedenken, dass Essiggurkensaft vor allem Muskelkrämpfe lindert (wegen des Essigs). Sein Elektrolytegehalt steht hier nicht so sehr im Vordergrund.
Wenn du vor allem Muskelkrämpfe lindern möchtest, könnte dir Essiggurkensaft helfen, genau wie andere Salzlaken auf Essigbasis wie Kimchi oder Sauerkrautsaft. Was das Auffüllen des Wasserspeichers angeht, deuten die wissenschaftlichen Artikel oben darauf hin, dass Essiggurkensaft hierbei nicht besser geeignet ist als Wasser.
Du solltest aber nicht außer Acht lassen, dass Essiggurkensaft viel Natrium enthält. Personen mit hohem Blutdruck sollten deshalb möglichst wenig Essiggurkensaft trinken. Wenn du Verdauungsprobleme hast oder unter dem Reizdarmsyndrom leidest, könnte der Essiggehalt von Essiggurkensaft eine Magenverstimmung bei dir hervorrufen.
Tipps für einen ausgewogenen Flüssigkeitshaushalt
Wenn der Wasserhaushalt dein Hauptanliegen ist, gibt es viele Möglichkeiten, Dehydration zu vermeiden. Laut der National Academy of Medicine sollten Männer etwa 13 Tassen und Frauen neun Tassen Wasser pro Tag trinken, wobei jede Tasse etwa 240 ml entspricht. Natürlich erhöhen sich diese Vorgaben bei Athlet:innen, die beim Training viel schwitzen. Ein ausgewogener Flüssigkeitshaushalt ist das beste Mittel gegen Dehydration und damit in Verbindung stehende Symptome wie Muskelkrämpfe.
(Verwandter Artikel: Laut Expert:innen solltest du täglich die folgende Menge an Wasser trinken)
Wenn du den Geschmack magst, wird es dir leichter fallen, ausreichend zu trinken. Ist dir Wasser zu fade, dann füg ihm einen fruchtigen Geschmack hinzu (z. B. mit einer Zitronen- oder Limettenscheibe). Wasser schmeckt auch besser, wenn du frischen Fruchtsaft in Eiswürfeln einfrierst und mit diesen dem Wasser Geschmack verleihst. Du kannst deinen täglichen Wasserbedarf auch mit Kräutertees decken – oder mit Sprudelwasser. Wenn du Sport treibst oder in einem heißen Klima lebst, kannst du ein Sportgetränk oder Kokosnusswasser trinken, um deine Elektrolyte aufzufüllen.
Fazit
Letztendlich schadet Essiggurkensaft nicht, aber er bringt dir auch nicht viele Vorteile. Manche sagen, dass er bei Muskelkrämpfen hilft, wobei es hierzu nur sehr wenige Studien gibt. Was den Wasserhaushalt angeht, kannst du genauso Wasser trinken.
Text: Sydney Greene, M.S., zertifizierte Ernährungsberaterin