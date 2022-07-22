Proteinreiche Snacks für nach dem Workout, von Ernährungswissenschaftlern geprüft

Proteinpulver, besonders Molkenproteinpulver, ist die schnellste und gängigste Option. Misch das Pulver mit Wasser oder Milch, um schnell und unkompliziert überall 15 bis 30 Gramm Protein zu dir zu nehmen (abhängig von der Marke des Pulvers).

Andere schnelle Proteinsnacks sind beispielsweise:

Hart gekochte Eier

Wurst

Griechischer Joghurt

Fadenkäse

Thunfischkonserven

Trockenfleisch

Die Portionsgröße dieser proteinreichen Snacks hängt davon ab, was du mit den Proteinen bewirken möchtest. Zum Beispiel benötigt jemand, der Yoga mit moderater Intensität macht, als Auffrischung wahrscheinlich weniger als 20 Gramm Protein, was bereits in zwei hart gekochten Eiern enthalten ist. Jemand, der gerade eine Stunde lang schwere Gewichte gehoben hat, braucht dagegen wahrscheinlich 20 Gramm Protein oder mehr. Dies kann eine Portion griechischer Joghurt mit Nüssen und ein hart gekochtes Ei sein.

Für Veganer:innen ist die Suche nach proteinreichen Snacks schwieriger. Viele vegane Proteinlieferanten wie Hülsenfrüchte, Kerne, Nüsse und Vollkornprodukte enthalten keine kompletten Proteine, also nicht alle neun essenziellen Aminosäuren. Aber auch vegan lebende Personen können ihre Proteinziele leicht erreichen. Kombiniere einfach zwei verschiedene nicht komplette Proteine. So erhältst du alle Aminosäuren, die für die Muskelreparatur nötig sind. Ein Beispiel? Wie wäre es mit Erdnussbutter auf einer Scheibe Vollkornbrot? Zusammen ergibt das zwischen 12 und 15 Gramm Protein.

(Verwandtes Thema: Was ist Eisenmangel und woher weiß ich, ob ich Eisenmangel habe?)

Ein proteinreicher Snack ist nach dem Training sicherlich wichtig, aber Protein ist nicht unbedingt der einzige Makronährstoff, der für dich relevant ist. Fette und Kohlenhydrate sind auch entscheidend für die Regeneration. Ein Artikel im Journal of Sports and Medicine aus dem Jahr 2010 befasste sich mit den Nährstoffen, die nach dem Sport konsumiert werden sollten, sowie mit ihrer Wirkung auf das Muskelwachstum und die Entstehung von Glykogen (quasi das Sicherheitsdepot deiner Muskeln).

Alle Personen, die Ausdauersportarten (also Langstreckenlaufen, Radfahren und Schwimmen), Gewichtheben oder rasante Trainingseinheiten im Gym bevorzugen, sollten auf die ausreichende Versorgung mit Kohlenhydraten und Proteinen achten, um die Regeneration der Muskulatur und den Muskelaufbau zu unterstützen. Einfache Möglichkeiten, Proteine und Kohlenhydrate miteinander zu kombinieren, sind Smoothies mit Obst und Proteinpulver, Obst auf griechischem Joghurt oder ein halbes Sandwich mit Putenfleisch.

Wie immer gilt: Entwickle zusammen mit einer Ernährungsberaterin oder einem Ernährungsberater einen individuellen Ernährungsplan.