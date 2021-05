Die Zwillingsbrüder ClearBear und Haatepah sprechen über ihre Beziehung zur Natur

Eure Verbindung scheint über das hinaus zu gehen, was Brüder und auch Zwillinge normalerweise auszeichnet. Ihr habt gemeinsam eure Wurzeln und Identitäten entdeckt und auch davor schon schwere Zeiten gemeinsam durchgestanden. Wie habt ihr beide diese Reise zu euch selbst erlebt?



ClearBear: Wir waren sehr jung, als wir adoptiert wurden. Wir haben also nicht viel über unsere Kultur lernen können, denn wir waren ja noch Babys. Zuerst habe ich mich vor meiner Herkunft gefürchtet. Nicht wegen der Geschichte meiner Familie, sondern einfach, weil mir das alles fremd war. Mir war gar nicht bewusst, wer ich wirklich war.



Unsere Adoptiveltern erklärten uns zwar, dass wir indigene Wurzeln hätten. Aber das war sehr vage. In der indigenen Kultur selbst gibt es so viele verschiedene Völker und Sprachen, die sich über den gesamten Kontinent verteilen, dass der Begriff "Native American" einfach nicht ausreicht.



Aber auch mit dem wenigen, das wir wussten, konnten wir unsere Wurzeln ergründen. Wir waren schon immer von der Geschichte der amerikanischen Ursprungsbevölkerung und ihren Migrationsbewegungen fasziniert und konnten uns unser Puzzle Stück für Stück zusammensetzen.



Haatepah: Als wir 8 oder 9 waren, kamen wir mehr und mehr zur Überzeugung, dass wir unsere Wurzeln vor allem in den Völkern der sogenannten First Nations, also in Nordamerika suchen mussten. Zu welchen Völkern wir genau gehörten, war uns allerdings nicht klar.



Deshalb gründeten wir in der High School einen Native American Club. Hier trafen sich Schüler mit indigenen Wurzeln. Wir organisierten Veranstaltungen, bei denen wir mehr über unsere Kultur lernen wollten. Da wir nicht wussten, von welchem Volk wir genau abstammten, saugten wir Wissen über Völker aus allen Teilen Amerikas auf, ob Nord-, Mittel- oder Südamerika, von Alaska bis zu den südlichsten Regionen von Chile und Argentinien. Wir suchten alle Informationen zusammen, die wir finden konnten. Es wurde regelrecht zu einer Besessenheit.



ClearBear: Ja, so kann man das wohl nennen.



Haatepah: Wir versuchten, so viel wie möglich zu erfahren. Als wir dann endlich unsere biologische Familie fanden, stellten wir viele Fragen und fanden heraus, von welchen Völkern wir tatsächlich abstammen.



Was war das für ein Moment, als ihr endlich eure Identität als indigene Männer fandet und sagen konntet: "Hier kommen wir her. Das ist unser Volk."?



ClearBear: Also ganz ehrlich … Kennst du dieses Gefühl, wenn du einen richtig guten Song hörst und du fängst an zu zittern, weil er dich so mitnimmt? So ungefähr fühlte sich das an. Irgendwie wie: "Verdammt. Das ist unglaublich. Wow. Von was für einem faszinierenden Volk stamme ich da ab!"