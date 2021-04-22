Die Zwillingsbrüder ClearBear und Haatepah sprechen über ihre Beziehung zur Natur

Viele Menschen nutzen diese ungewöhnliche Zeit, um mehr nach draußen zu gehen und die Natur wiederzuentdecken. Das ist auch wesentlicher Bestandteil eurer indigenen Kultur. Wie findet ihr es, dass sich die Menschen auf dieser Ebene wieder mehr miteinander verbinden?



ClearBear: Viele von uns haben das Gefühl durchzudrehen, wenn sie die ganze Zeit drinnen bleiben müssen, und suchen nach Ausweichmöglichkeiten. Sie lassen es langsamer angehen. Wenn wir nach draußen gehen, kommen wir wieder in Kontakt mit der Natur, mit der Erde, mit unseren Vorfahren. Es kommen ganz neue Gedanken auf wie: Wer war hier vor uns? oder Wow, das ist schön. Ich kann kaum glauben, dass ich mir nie die Zeit dafür genommen habe.



Als Aktivist musst du dich vielen Ängsten stellen und stehst oft unter immensem Stress. Und das beste Mittel gegen Stress, jedenfalls für mich, ist ohne Zweifel die Natur. Das klingt nach einem absoluten Klischee, aber es ist wahr. Wenn du raus in die Natur gehst und einen Spaziergang machst, fühlst du dich gleich viel besser.



Habt ihr beide das Gefühl, dass ihr im Moment noch enger miteinander und auch mit dem Land verbunden seid?



ClearBear: Ich habe mir vor kurzem ein Wohnmobil gekauft und bin unter die Entdecker gegangen, natürlich immer im sicheren Abstand zu anderen Menschen. Ich fahre einfach an irgendeinen Ort und genieße die Natur. Die Gesellschaft lebt quasi auf der Überholspur. Wenn die Quarantäne etwas Positives hat, dann, dass wir uns wieder mehr Zeit nehmen, um durchzuatmen. Wir haben sonst so selten die Gelegenheit dazu, einfach im Moment zu leben.



Ihr macht auch zusammen Musik. Wie ist das, als Brüder eine Leidenschaft zu teilen und auch beruflich Partner zu sein?



Haatepah: Wenn du mit Menschen zusammen bist, die dir nicht so richtig nahe stehen und mit denen du keine so tiefe Verbindung hast, dann hast du im Hinterkopf immer diesen Gedanken: Oh, ich möchte mich nicht blamieren. Mit deinem Bruder ist das kein Problem. Ihr habt gemeinsam Mist gebaut, wart albern und habt einfach schon alles miteinander erlebt, also …



ClearBear: …Es gibt keinen Druck.



Haatepah: Genau. Und ich glaube, als Kreative arbeiten wir einfach am besten, wenn wir nicht so sehr unter Druck stehen.



ClearBear: Wenn wir zusammen einen Song machen und einen Vibe erzeugen oder ein Gefühl ausdrücken möchten, dann weiß Haatepah einfach, welche Emotion ich wecken möchte, wenn ich singe. Ich weiß das auch, wenn er singt. Das ist irgendwie so wie: Oh, ich weiß, was du denkst. Ich weiß, was du fühlst.



Haatepah: Ja, wir ergänzen uns einfach mühelos. Mehr als das mit anderen der Fall ist.