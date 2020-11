Warum eine gute Haltung unverzichtbar für gute Leistungen ist

The Good, the Bad, the Ugly

Eine gute Haltung heißt nichts anderes, als den Körper natürlich auszurichten. Diese Ausrichtung wird zum großen Teil von deiner Wirbelsäule vorgegeben und sieht in etwa so aus: Schultern zurück, Brustbein raus, Rücken gestreckt, neutrales Becken und die Ohren in einer Linie mit deinen Schultern (also eine gerade Haltung). Das empfiehlt R. Alexandra Duma, DACBSP-zertifizierte Sport-Chiropraktikerin bei FICS, einem Studio für Sport-Reha und Wellness in New York City. Das hört sich nach einer langen Liste an, aber wenn du einen oder zwei dieser Punkte korrigierst, erledigen sich die anderen quasi von selbst. Schließlich ist dein Körper so etwas wie eine große Marionette: Wenn du an einer Schnur ziehst, bewegt sich ein anderer Teil gleich mit.



Heute sitzen wir ständig und starren auf irgendein Gerät. Das beeinträchtigt die natürliche Ausrichtung unseres Körpers. Das Ergebnis? Ein schlechte Haltung. Wichtige Muskeln, zum Beispiel der tiefe Halsbeuger, verlieren an Spannkraft. Die Schultern und der Hals fallen nach vorne und verursachen Spannungen in einer Muskulatur, die nicht dafür geschaffen ist, ein solches Gewicht zu tragen, erklärt Duma. Selbst wenn dein Kopf mit seinem Gewicht von etwa 4,5 bis 5,5 kg nur um 15 Grad nach vorne fällt, entspricht das einer Last von 12 kg, die auf deine Wirbelsäule und die Nackenregion einwirkt, ergänzt sie. "Diese Belastung sorgt mit der Zeit für Verschleißerscheinungen an Knochen, Gelenken und Bändern", so Duma.



Eine schlechte Haltung, auch wenn sie sich im ersten Moment besser anfühlt, erfordert letztendlich mehr Energie. Dein Körper muss hart arbeiten, um dich in einer Position zu halten, die nicht für längere Zeit gedacht war. Dadurch ermüdest du schneller, egal in welcher Situation, erklärt Duma, die mit Athleten der US-amerikanischen Basketballnationalmannschaft arbeitet. Eine bessere Haltung ermöglicht effizientere Bewegungen und bedeutet somit weniger Arbeit für den Körper. Das gilt für den Sport genauso wie für den Alltag, erklärt Dan Giordano, Physiotherapeut und CMO von Bespoke Treatments Physical Therapy.