Guide für Familienspiele

Entdecke unseren Spiel-Guide für Familien
Jedes Spiel beginnt mit dir
Zu einer aktiven, gesunden Lebensweise gehört Spielen unbedingt dazu – das gilt sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Doch je älter wir werden, desto mehr Verantwortung und Pflichten haben wir zu tragen. Da wird es immer schwieriger, unseren kindlichen Spieltrieb nicht zu verlieren.
Kinder sind empfänglicher für sportliche Aktivitäten und Bewegung, wenn Fantasie mit im Spiel ist. Entdecken wir Erwachsenen also das Kind in uns wieder, um unsere Kids besser zu verstehen! Sieh dir dazu unseren Spiel-Guide an, den wir zusammen mit der Spielexpertin Emma von Playful Den zusammengestellt haben, damit du, deine Familie und deine Freund:innen wieder Spaß am Spielen finden.
Das erwartet dich:
– Ein maßgeschneiderter Spiel-Guide, der von unserer Expertin für Kids Culture entwickelt wurde und dir helfen soll, die wahre Kraft des Spielens in deinem Alltag zu nutzen.
– Tipps von Expert:innen für die ganze Familie, unterteilt in vier einfach umsetzbare Module für ein ganz neues Spielerlebnis.
– Gespeichert in der Nike App zur schnellen und einfachen Nutzung.
Was ist Spielen
Es geht darum, Eltern dabei zu helfen, sich selbst als Vorbild fürs Spielen zu sehen und zu verstehen, dass es sich positiv auf das Spielen mit ihren Kindern auswirkt, wenn sie ihnen die Möglichkeiten dazu geben.
Warum wir alle anders spielen
Wenn Eltern verstehen, dass jeder Mensch anders spielt, und wenn sie sowohl ihre eigene Play Personality als auch die ihrer Kinder kennen, können sie die Kids besser motivieren und geeignete Aktivitäten finden, die zu ihnen passen.
Spielen als Mindset
Erfahre, wie du dein Mindset und dein physisches Umfeld anpassen kannst, damit spielerische Aktivitäten ein ganz natürlicher Teil des Alltags werden – angefangen beim spontanen gemeinsamen Spiel bis hin zum Entdecken ganz neuer Spielmöglichkeiten.
Das Spiel in Gang halten
Hier geht es darum, wie Eltern ihre neuen Erkenntnisse in neue Verhaltensweisen und Denkweisen umwandeln, um das Spiel in Gang zu halten. Entdecke die ganz eigene Kultur deiner Familie und nutze sie für neue gemeinsame Spielerlebnisse.
Bist du dabei?
Mit unserem Spielprogramm in der Nike App vermittelst du deinen Kids Freude an Sport und Bewegung.