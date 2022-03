So kannst du feststellen, ob Golfhandschuhe für dich geeignet sind

Am ehesten nutzen sich Golfhandschuhe am Handballen ab. In dem Fall bedeutet das nicht nur, dass sich das Material langsam abnutzt, sondern auch, dass sich der Griff der Golferin oder des Golfers negativ auf ihr bzw. sein Spiel auswirkt. Eine abgenutzte Innenseite weist darauf hin, dass der Schläger nicht in die Finger, sondern in die Handfläche gelegt wird. Wird der Schläger mit den Fingern gegriffen, haben die Handgelenke mehr Bewegungsfreiheit für den Schwung, was zu einem weiteren Abschlag und – was noch wichtiger ist – zu weniger Slicing (Flugbahn mit Rechtskurve) oder Hooking (Flugbahn mit Linkskurve) führen kann.