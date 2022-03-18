So kannst du feststellen, ob Golfhandschuhe für dich geeignet sind

Golfhandschuhe sorgen für mehr Reibung zwischen der Hand und dem Schläger. So hast du eine bessere Kontrolle über den Schläger, ohne dass Hände und Unterarme zu stark angespannt werden müssen. Wenn du mit dem Führungsarm (bei Rechtshänder:innen der linke Arm, bei Linkshänder:innen der rechte Arm) einen besseren Griff hast, kannst du damit den Schläger beim Durchschwung besser durchziehen, statt den Schläger mit dem unteren Arm zu drücken. Diese Art des Schwungs – mit mehr Einsatz des oberen als des unteren Arms – ist wahrscheinlich eine der Techniken, die die Schwünge von Profigolfer:innen auszeichnen, so ein Forschungsbericht über Golfverletzungen aus dem Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons.

Das Ziehen des Schlägers mit dem Führungsarm – und besserem Grip – kann nicht nur zu einem besseren Abschlag führen, sondern auch zu weniger Ellbogenverletzungen, wie die Wissenschaftler:innen in der gleichen Zeitschrift berichten. Ellenbogenverletzungen, die oft durch zu festes Greifen des Schlägers verursacht werden, gehören zu den häufigsten Verletzungen bei Amateurgolfer:innen.