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Kaltes Wetter Socken & Unterwäsche

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Nike Everyday Cushioned Crew-Trainingssocken (6 Paar)
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NikeCourt Multiplier Cushioned Tennis-Crew-Socken (2 Paar)
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Nike Everyday Plus „Rift“ Leichte Crew-Socken mit geteilten Zehen (1 Paar)
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Jordan
Jordan Crew-Socken für jeden Tag (3 Paar)
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Nike Cushioned Crew-Trainingssocken (3 Paar)
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