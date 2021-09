Neue Beispiele

Du wirkst sehr bodenständig. Wie wichtig sind dir deine Wurzeln?

EMMA: Für mich ist es immer sehr wichtig, mich daran zu erinnern, wo ich herkomme. Ich bin hier groß geworden und das erdet mich. Ich bin immer einfach Emma geblieben, egal was passiert ist. Die Menschen, die hier leben, kennen mich so, wie ich immer war, nicht als Emma, die in Russland oder in Amerika spielt, oder Emma als MVP. Für sie bin ich einfach Emma. Und genau das liebe ich an meinem Zuhause.