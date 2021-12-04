Durch Tanzen Verbindungen aufbauen

Wie ist das, als Einzelperson zu tanzen – im Vergleich zum Tanzen als Gruppe?

Mette: Wir arbeiten zwar als Solokü

nstlerinnen, aber zu dritt entwickeln wir eine unglaubliche Kraft. Allein ist es ziemlich langweilig. Und leer. Wie soll man sich da von jemandem abstoßen? Welche Dynamik soll man entwickeln? Wie lässt man sich inspirieren? Es ist so ein großes Glück, dieses Mädels zu haben, die dir ständig neue Möglichkeiten eröffnen und dich mit anderen Meinungen konfrontieren.



Elise: Wir drei wissen, wie anspruchsvoll das ist und was das aus einem selbst herausholen kann. Es kann sehr individuell sein, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wir alle das Gleiche erleben, wenn auch vielleicht auf verschiedenen Ebenen. Dein Körper ist deine Arbeit. Du bist deine Arbeit. Du bringst immer dein äußeres und inneres Selbst in die Situation ein.



Fatou: Wir geben uns auch untereinander Energie, deshalb war es so anders, Kurse zu besuchen oder alleine zu trainieren, statt mit mehreren. Man spürt einfach, wie alle es kaum erwarten können, zusammen zu trainieren und zu tanzen.



Wie hat sich das in den letzten Monaten ausgewirkt, wenn diese physische Verbindung durch Bewegung und Tanz fehlt, die ihr normalerweise habt?



Mette: Ich hatte großes Glück, weil meine Mitbewohnerinnen hier waren. Ich habe also tatsächlich mit anderen Menschen tanzen können und kann daher nur für mich sprechen. Aber ich weiß auch, dass manche ziemlich zu kämpfen hatten. Sie kennen es nicht, sich so auszudrücken. Sie trainieren und gehen zu ihren Sportkursen. Und plötzlich bricht das alles weg. Das muss für die Seele einfach tödlich sein. Allein macht alles nur halb so viel Spaß.



Elise: Du spürst die Schwingungen des Lehrers und der anderen Tänzer nicht. Du spürst die Energie nicht. Die Lehrer können dich nicht korrigieren, weil sie dich nicht sehen können. Das ist alles ein bisschen einseitig. Ich bin gerne in einem großen Raum voller Menschen. Ich schaue mich gerne um und lasse mich inspirieren. Es ist fantastisch, mit meinen beiden Mitbewohnerinnen tanzen zu können, aber ich vermisse es definitiv, in einer Gruppe von 30, 40 Leuten zu tanzen und zu sehen, wie wir alles geben und trainieren. Wie wir schwitzen. Die meisten von uns kriegen es nicht richtig hin, weil es schwer ist. Wir trainieren wirklich hart, und das vermisse ich.