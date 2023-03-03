Dein Stressreaktionssystem lässt deinen Körper innerhalb eines Bereichs funktionieren, der auch als Homöostase bezeichnet wird, so Peake. Wann immer dieser Bereich verlassen wird, springt das Stressreaktionssystem, auch bekannt als Allostase ein. "Es steuert dynamisch, was der Körper braucht, um innerhalb des richtigen Bereichs zu bleiben", sagt Peake.

Das Stressreaktionssystem kann in zwei Bereiche aufgegliedert werden: das vegetative Nervensystem (VNS) und das sympathische Nervensystem (SNS), so Peake weiter.

Das vegetative Nervensystem umfasst einen parasympathischen Teil, der zuständig ist für "Ruhe und Verdauung", sowie einen sympathischen Teil, der über "Flucht oder Kampf" entscheidet, so Banihashemi.

Das parasympathische Nervensystem beruhigt deinen Körper nach einer Bedrohung, einem Notfall oder Sport, erklärt Peake. Darüber hinaus "stellt es Funktionen wieder her, die in Stresssituationen ausgesetzt wurden – wie z. B. Nahrungsaufnahme, Verdauung und Wasserlassen", so Peake weiter.

Das sympathische Nervensystem kann weiter in zwei Reaktionen aufgeschlüsselt werden: die schnelle Adrenalinreaktion (die 2 bis 3 Minuten dauert) und die Cortisolreaktion (die etwas langsamer ist und ungefähr 10 bis 15 Minuten dauert), sagt Peake.

Die Cortisolreaktion wird durch die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA-Achse) aktiviert. Wenn du in eine gefährliche Situation gerätst, sendet der Hypothalamus eine Nachricht an die Hypophyse in deinem Gehirn, die wiederum eine Nachricht an die Nebennieren sendet, die dann das Cortisol in deinen Blutkreislauf freisetzen.

Die HPA-Achse führt dann letztendlich zur Freisetzung von Glucocorticoiden, also Steroidhormonen, die eine entscheidende Rolle bei der Verstoffwechslung von Glukose, Proteinen und Fett im Körper spielen. Sie liefern auch die Energie für die "Flucht-oder-Kampf"-Reaktion. Cortisol ist das essenzielle Glucocorticoid in deinem Körper, das sich auf Herz, Leber, Immunzellen und Muskeln im Rahmen eines Prozesses auswirkt, der viele Minuten bis zu einer Stunde dauern kann, so Banihashemi.