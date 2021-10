Die Arbeit wird immer mehr und man bekommt immer weniger Unterstützung. Da ist es kein Wunder, dass alle von "Burnout" reden. Dr. Christina Maslach, Professorin für Psychologie an der University of California, Berkeley, ist eine der Pionierinnen der Burnout-Forschung. In dieser Folge von Trained erklärt sie uns und Moderatorin Jaclyn Byrer, was ein Burnout eigentlich ist und was nicht. Sie zeigt uns, was "Tage für seelische Gesundheit" bewirken können und was nicht. Vor allem aber zeigt sie uns mit ihren sechs Tipps für einen gesunden Arbeitsplatz einen Ausweg. Dr. Maslachs jahrzehntelangen Forschungen haben gezeigt, dass wir alle unser Arbeitsumfeld positiv gestalten können.