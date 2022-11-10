Monica Garrison, die Gründerin von „Black Girls Do Bike“, zu den Vorteilen des Fahrradfahrens

2013 entdeckte Monica Garrison das Radfahren für sich wieder – als Möglichkeit, um Stress abzubauen, fit zu bleiben und Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Sie war so begeistert von den positiven Auswirkungen auf Körper und Geist, dass sie noch im selben Jahr Black Girls Do Bike (BGDB) gründete. Die Organisation ermöglicht allen Frauen, untereinander Kontakte zu knüpfen und die Freude am Radfahren zu entdecken. BGDB möchte vor allem Women of Color neue Wege ebnen und engagiert sich für deren gleichberechtigte Behandlung im US-Gesundheitssystem. Mit mittlerweile über 100 Ortsgruppen ermöglicht BGDB Frauen weltweit, durch ihre Leidenschaft für das Radfahren und ihr Engagement ein tiefes Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. In dieser Folge spricht Moderatorin Jaclyn Byrer mit Monica und anderen inspirierenden BGDB-Mitgliedern über ihre Erfahrungen mit der Gruppe und ihre Mission, gesundheitliches Wohlbefinden für alle zugänglich zu machen.