Beyond the Fit: Cynthia und Travis setzen sich für die Black- und Latinx-Communitys ein

Travis wurde in St. Kitts geboren und ist in der Bronx, New York, aufgewachsen. Er ist bekannt als Mitbegründer der einflussreichen Lifestyle-Website Street Etiquette, die sich von einem Herrenmode-Blog zu einer Kreativagentur entwickelte. Cynthia, die Tochter mexikanischer Einwanderer, wuchs in Hawaiian Gardens, Kalifornien, auf, bevor sie nach New York zog, um eine Karriere im Bereich der Bildungsreform zu verfolgen. Während sie als Chief Operating Officer in einer High School in der Bronx tätig war, arbeitete sie nebenbei mit Freunden an kreativen Projekten. Das Paar profitiert von der Kreativität und den kulturellen Perspektiven des jeweils anderen und hat bereits an Projekten zu den Themen Innenarchitektur, Bekleidung, Fotografie und Video zusammengearbeitet. "Herauszufinden, wie wir die Dinge um uns herum nutzen können, um etwas Kreatives zu erschaffen, ist die Art und Weise, wie wir unser Leben leben", so Travis. "Du musst wirklich an das glauben, was du tust, andernfalls wird dir dein Erfolg keinen Frieden bringen."



Cynthia und Travis, die 2018 auf der Ranch von Cynthias Vater in Michoacán, Mexiko, heirateten, wollten einen neuen Lebensweg einschlagen und entschieden sich daher für einen Umzug. "Was uns besonders gefällt, ist, dass man sich hier einfach wohler fühlt", so Cynthia. "In Mexiko-Stadt leben nicht so viele Weiße, was bedeutet, dass wir nicht mehr täglich Mikroaggressionen ausgesetzt sind." Nachdem sich die Künstler in ihrer neuen Heimat niedergelassen hatten, begann für sie auch ein neuer Lebensabschnitt: Ihr Sohn Tenoch wurde geboren. Hier sprechen sie darüber, dass Style für sie nicht nur eine Möglichkeit der Selbstdarstellung ist, sondern vielmehr eine Sprache, die die Menschen verbindet und gleichzeitig Traditionen ehrt.