So findest du laut Autorin Safiya Noble online die richtigen Antworten

Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Wir finden sie nur möglicherweise nicht in 0,03 Sekunden. Das ist die Zeitspanne, die die meisten Leute laut Dr. Safiya Noble, Associate Professor für Informationswissenschaften an der UCLA, im Internet im Durchschnitt bereit sind, auf eine Antwort warten. In dieser Folge spricht die Autorin von "Algorithms of Oppression" mit Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty darüber, wie Big Tech und Werbetreibende die Suchergebnisse manipulieren, um ihre Umsätze zu steigern und unsere Aufmerksamkeitsspanne zu reduzieren – und welche Auswirkungen das auf unsere Gesellschaft hat. Sie erklärt auch, warum manche Informationen im Internet einfach nicht greifbar sind und warum es so wichtig ist, dass wir uns der "Zutaten in unserer digitalen Ernährung" bewusst sind. Es ist immer verlockend, die künstliche Intelligenz dem realen Leben vorzuziehen, aber Nobles Erkenntnisse können uns allen helfen, einige einfache Änderungen an unseren täglichen Gewohnheiten vorzunehmen.