Zubereitung

Vermenge in der Schüssel Knoblauch, Limettensaft, Ras el-Hanout, Kreuzkümmel und Oregano. Gib das Lammfleisch hinzu und schwenke es einige Male in der Schüssel, bis es komplett mit der Gewürzmarinade überzogen ist. Würze dann mit Salz und Pfeffer und lass das Fleisch 15 Minuten im Kühlschrank marinieren.



Schneide in der Zwischenzeit die Paprika und die Zwiebel in dünne Scheiben.



Erhitze 2 Esslöffel des Öls bei mittlerer Hitze in der Pfanne. Brate das Lammfleisch portionsweise in der Pfanne an, bis es im Kern nicht mehr rosa ist (ca. 5 bis 6 Minuten). Stell dann das Lamm beiseite und deck es zum Warmhalten mit Alufolie ab.



Gib das restliche Öl in die Pfanne und brate die Paprika portionsweise an, bis sie weich sind und duften (ca. 5 Minuten). Sie dürfen aber nicht zerkochen. Würze sie anschließend mit Salz und Pfeffer.



Stell die gebratenen Paprika beiseite und brate nun die Zwiebel auf gleiche Weise an. Gib anschließend Paprika und Zwiebel zurück in die Pfanne, erhitze alles, und würze mit einer Prise Salz und Pfeffer nach.



Reinige die Pfanne und erhitz die Tortillas darin bei mittlerer bis hoher Temperatur (ca. 30 Sekunden pro Seite). Füll die Tortillas anschließend mit der Fajita-Mischung und Avocadoscheiben oder Guacamole.