Athletenkochbuch: Henry Slades Pasta Carbonara

Auf dem Rugbyfeld ist Henry Slade knallhart, aber zu Hause das genaue Gegenteil. Typisches Beispiel? Er möchte gerne seine Freundin Megan bekochen. Sie liebt Pasta – nur nicht so, wie Henry sie zubereitet. Aber zum Glück gibt es einen kulinarischen Coach, der ihm auf die Sprünge hilft: Kia Damon, Gastgeberin beim "Athletenkochbuch". Die Profiköchin aus Brooklyn beginnt mit den Grundlagen und zeigt Henry die Zubereitung einer klassischen Carbonara. Als Belohnung freut sie sich über Face Time mit Henrys niedlicher neugeborener Tochter und lernt Cockapoo Frank kennen, den wuscheligen Cockerspaniel-Pudel-Welpen mit Pferdeschwanz. Kia und Henry schwelgen in Erinnerungen an das Leben auf dem Bauernhof, sprechen über mentale Gesundheit und essen in einem Experiment rohe Nudeln (bitte nicht zu Hause nachmachen). Sieh dir die Folge oben und das Rezept unten an und fang an zu kochen.