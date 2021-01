Athletenkochbuch: Ibtihaj Muhammads Shakshuka Shake-up

2016 gewann Ibtihaj Muhammad, Fechterin und Mitglied der US-amerikanischen Nationalmannschaft, als erste muslimische US-Amerikanerin eine Medaille bei den Olympischen Spielen. Was sie nicht wusste: Eine junge Frau namens Kia Damon sah ihr zu und war vom Anblick dieser selbstbewussten Säbelfechterin und Woman of Color schwer beeindruckt. 4 Jahre später ist es nun umgekehrt und Kia, mittlerweile Starköchin in Brooklyn, inspiriert in dieser Folge von "Athletenkochbuch" Ibti Muhammad. Angeregt von den Reisen der Fechterin durch Marokko kreiert Kia eine extrem leckere – und extrem grüne – moderne Interpretation des Shakshuka. Ziemlich schnell schwelgen die beiden Frauen in Erinnerungen an das Kochen mit der ganzen Familie, diskutieren über Techniken zum Aufschlagen von Eiern und machen sich ganz spontan für mehr Wahlbeteiligung stark. Sieh dir die Folge oben an, lies dir das Rezept unten durch und fang an zu kochen.