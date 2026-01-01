Back to SearchJORDAN 8 CENTURY AVENUEClosed • Opens Tomorrow at 10:00 AM上海市浦东新区世纪大道8号LG1（苹果店对面）Shanghai, Shanghai, 200122, CN021-56294905Store HoursMon - Sun: 10:00 AM - 10:00 PMNearby StoresStore Directory耐克上海浦东正大广场体验店上海市陆家嘴西路168号正大广场4楼耐克专柜 4F01上海, 上海, 200120, CNClosed • Opens Tomorrow at 10:00 AMJORDAN 139 NANDONG上海市黄浦区南京东路139号1楼JORDANShanghai, Shanghai, 200000, CNClosed • Opens Tomorrow at 10:00 AM锐力上海市黄浦区南京东路大丸百货BEACON EXT上海黄浦区南京东路228号大丸百货5F上海, 上海, 200001, CNClosed • Opens Tomorrow at 9:30 AM