Nike Academy Team Spor Çantası, eşyalarını düzenli tutman için üretilmiş dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Özel bölmelerde topunu, kramponlarını ve giysilerini saklayabilir, askılar sayesinde ise hareket halindeyken eşyalarını kolayca taşıyabilirsin.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
2 Yıldızlar
HarryG835380355 - 01 Mar 2022
Great size and compartments very very useful bag, but after 6 months of light use the stitching for the arm strap has broken - recommended for gym use and that's about it, will not be able to tolerate holidays and long travel, or carrying shopping