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      Nike Academy Team

      Futbol Spor Çantası (Orta Boy, 60 L)

      ₺549,90

      Nike Academy Team Spor Çantası, eşyalarını düzenli tutman için üretilmiş dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Özel bölmelerde topunu, kramponlarını ve giysilerini saklayabilir, askılar sayesinde ise hareket halindeyken eşyalarını kolayca taşıyabilirsin.

      • Gösterilen Renk: Siyah/Siyah/Beyaz
      • Stil: CU8090-010

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      İncelemeler (1)

      2 Yıldızlar

      • Great bag but poor quality

        HarryG835380355 - 01 Mar 2022

        Great size and compartments very very useful bag, but after 6 months of light use the stitching for the arm strap has broken - recommended for gym use and that's about it, will not be able to tolerate holidays and long travel, or carrying shopping