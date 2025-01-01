Nike Academy Team
Futbol Spor Çantası (Küçük Boy, 41 L)
Nike Academy Team Spor Çantası, eşyalarını düzenli tutman için üretilmiş dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Ana bölme açıldığında geniş bir alan ortaya çıkar. Çok sayıdaki askı da hareket halindeyken eşyalarını rahatça taşımanı sağlar.
- Gösterilen Renk: Siyah/Siyah/Beyaz
- Stil: CU8097-010
- Menşe Ülke/Bölge: Endonezya, Vietnam
Nike Academy Team
SAHAYA GİDİP GELİRKEN EKİPMANINI GÜVENLE TAŞI.
Nike Academy Team Spor Çantası, eşyalarını düzenli tutman için üretilmiş dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Ana bölme açıldığında geniş bir alan ortaya çıkar. Çok sayıdaki askı da hareket halindeyken eşyalarını rahatça taşımanı sağlar.
Faydaları
- Fermuarlı ana bölme eşyaların için geniş alan sunar.
- Ayrı ıslak/kuru eşya bölmesi, eşyalarını temiz ve düzenli tutmana yardımcı olur.
- El ve omuz askıları, ekipmanlarını rahatça taşımanı sağlar.
- Küçük iç cep ve fermuarlı dış ceplerde küçük ve değerli eşyalarını saklayabilirsin.
Ürün Ayrıntıları
- 53 x 25 x 28 cm (U x G x Y)
- 41 L
- %100 polyester
- Kuru temizleme
- İthal edilmiştir
- Gösterilen Renk: Siyah/Siyah/Beyaz
- Stil: CU8097-010
- Menşe Ülke/Bölge: Endonezya, Vietnam
Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı
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Nike Academy Team