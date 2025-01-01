Veri, deneyimini geliştirir

Platformlarımızdaki deneyimini geliştirmek ve sana daha çok ilgini çekecek bilgiler göstermek için hem Nike’a hem de üçüncü taraflara ait çerezler ve benzer teknolojilerin yanı sıra doğrudan sunucularımızdan gönderilen verileri kullanıyoruz. Ayarlar’da yer alan “Gizlilik” bölümünü ziyaret ederek veya Nike.com’un alt kısmındaki “Gizlilik ve Çerez Ayarları”nı ziyaret ederek tercihini her zaman değiştirebilirsin. Daha fazla bilgi için göz at: Gizlilik ve Çerez Politikası.

Kesinlikle Gerekli (Her Zaman Açık) Dil, konum ve alışveriş sepeti unsurlarını güçlendiren temel işlevler sağlar. Ayrıca güvenlik, ağ yönetimi ve erişilebilirlik desteği sunar.

Performans ve Analitik Performansı optimize etmek, sitelerimiz ve uygulamalarımızla nasıl etkileşim kurduğunu gözden geçirmek ve Nike deneyimlerini iyileştirmek için davranışsal verilerin kullanılmasına izin verir. Deneyimi iyileştirmek için veri izni ver Deneyimi iyileştirmek için veri izni verme

Kişiselleştirilmiş Deneyimler Deneyimini iyileştirmenin yanı sıra Nike platform ve iletişimlerindeki içerikleri kişiselleştirmek için çerezler ve benzer teknolojilerle davranışsal verilerin kullanılmasına izin verir. Kişiselleştirilmiş deneyimlere izin ver Kişiselleştirilmiş deneyimlere izin verme

Kişiselleştirilmiş Reklamcılık Davranışsal verilerin reklam ortaklarıyla paylaşılmasına izin verir. Bu veriler, iş ortağı sitelerindeki kişiselleştirilmiş reklam deneyimini geliştirmek ve raporlamak için kullanılır. Kişiselleştirilmiş Reklam Hakkında Daha Fazla Bilgi Edin Davranışsal veri paylaşımına izin ver Davranışsal veri paylaşımına izin verme

Profil Temelli Kişiselleştirilmiş Reklamlar İlgi alanlarına göre reklamların kişiselleştirilmesi ve iş ortaklarının sitelerindeki etkinliğin ölçülebilmesi için, e-posta adresimin ve telefon numaramın reklam iş ortaklarıyla paylaşılmasına izin ver. Profil temelli reklamcılık hakkında daha fazla bilgi edin Profil temelli veri paylaşımına izin ver Profil temelli veri paylaşımına izin verme