Virgil Abloh'nun vefatından dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. Virgil, 2016'dan beri Nike, Jordan ve Converse ailesinin çok sevilen bir üyesiydi. Yaratıcı yönüyle statükoya meydan okuyan Virgil, yeni bir vizyona öncülük ederken bu yolda pek çok nesle ilham oldu. Virgil; yaptığımız iş birliğinden, çalışma arkadaşımız olmasından ve üretken bir yaratıcı zekadan çok daha fazlasıydı. Aynı zamanda bir eş, baba, oğul, abi ve arkadaştı da. Onu ailemizin bir parçası olarak görmekten gurur duyuyoruz ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Onu çok özleyeceğiz.