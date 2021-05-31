₺999,90

Kendi adını taşıyan bir ayakkabıya sahip olmak çok az sporcuya nasip olur. Paul Rodriguez'in ise kendi adını taşıyan 10 ayakkabısı var. P-Rod'un uzun soluklu ortaklığını simgeleyen bu Dunk modeli, her bir stilin unutulmaz renk gruplarından ödünç aldığı ayrıntıları bir araya getirerek P-Rod'un Nike Skateboarding ile birlikte tasarladığı ayakkabılarda gördüğümüz malzemeler, grafikler ve tonların zengin hikayelerini yansıtan eklektik bir silüet ortaya çıkarıyor.



Ayakkabı teklerinin birbirinden farklı tasarımları, P-Rod'un ayakkabı serisindeki en ikonik öğelerden bazılarını vurguluyor. Gösterişli işlemeler, çılgın baskılar, renkli geçişler ve kullanılan kaliteli kumaşlar ise bir araya gelerek yepyeni bir silüet ortaya çıkarıyor.