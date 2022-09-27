₺799,90

Sean Cliver'ın bu yılbaşı temalı hediyesi, kullandığı kadifemsi süet, kaliteli deri ve yılbaşı süslerinden ilham alan donuk vurgularla vazgeçilmez kaykay stilini yılbaşına hazır hale getiriyor. İç tabanlardan birinin üzerindeki baskıda sıra dışı oyuncaklar yapan periler bulunurken diğer taban astarında kar taneleri ve Sean'ın imzası bulunuyor. Burunda kar tanesi şeklinde delikler yer alırken dil ve bilek astarındaki yumuşak, kırışık mavi kadife, tasarımın yılbaşı temasını ileriye taşıyor. Bu parıltılı silüeti bu kış hediye listene yazmayı unutma.