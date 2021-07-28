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En yeni Nike SB Dunk Low yorumu için başlangıca dönerek mirasın derinliklerine iniyoruz. Japon geleneklerinden etkilenen FTC'nin kurucusu Kent Uyehara ve Nike SB, kapalı Sento hamamlarını açık havaya göre yorumlayan bir stil sunuyor. FTC Dunk, Japonya'da toplumun her kesiminden insanın günlük hayatın yorgunluğunu atmak, yenilenmek ve canlanmak için gittiği topluluk alanları olan hamamların estetiğinden ve yüzlerce yıl öncesine dayanan bu gelenekten ilham alarak tasarlandı.

Crystal Blue süet, buzu andıran beyaz deri, sade taban ve parlak emaye ayrıntı Sento'nun berraklığını yansıtıyor. Antrenman sonrası rahatlamaya hazır mısın?