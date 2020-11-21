₺889,90

SB "Duck" High ile tanış. Concepts iş birliğiyle hazırlanan bu tasarım, erkek yeşilbaş ördeğin görünümünü taklit eden bir renk grubu oluşturmak üzere vahşi dokulara ve parlak ayrıntılara sahip. Çeyrek panelin üzerindeki yumuşak derinin dokusu, tüylere benzer. Topuğun yanındaki tüylü malzeme ise yumuşak bir yapı oluşturur. Bunların yanı sıra dil kısmındaki parlak deri ve Swoosh, yeşilbaş ördeğin renkli kafasını andırır. Concepts logosu ayakkabının içini süslerken iç taban ve bilek astarında manzaralı tuval baskısı bulunur. Koleksiyonluk bu sıra dışı modeli tükenmeden kap.