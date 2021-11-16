Nike x Patta sunar: The Wave | Bir Mahaneela filmi. Yaratıcı yönetmen koltuğunda Steve McQueen. İş birliği, kültürel değişimleri ve Patta'nın geniş topluluğu ve sektör üzerindeki uzun vadeli etkisini tematik bir şekilde ele alıyor. Dört bölümden oluşan bu filmde, sürekli değişen yaşamları boyunca Abdul ve Carista'nın hikayesini izliyoruz. İkinci bölümde yeni bir karakteri, Abdul'un DJ/yapımcı ablası Carista'yı arkadaşları ve meslektaşlarıyla birlikte denemeler ve iş birliği yaparak kendi sığınağını oluştururken görüyoruz. Carista, bu süreçte müziğin beklenmedik insanlarla tanışmasını sağlayan evrensel bir dil olduğunu öğreniyor.