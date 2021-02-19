₺1.569,90

Overbreak, Blue Ribbon Sports'un ikonik sportif estetiğini oldukça modern OverReact kalıpla birleştirerek baş döndürücü bir stil ve rakipsiz rahatlık sunuyor. Bu özel, yenilikçi silüet, Jun Takahashi ve 2021 İlkbahar-Yaz koleksiyonundaki konseptlerini devam ettiren UNDERCOVER markası arasındaki iş birliği sonucunda ortaya çıktı.



Tasarım, akıcı hareketlerle sabit ortamın arasındaki etkileşimi inceliyor. Kumaş tabanlı üst kısım, sentetik süet yüzeyler ve Kurim bağcık gözüyle öne çıkarken işlemeli gül grafikleri ve UNDERCOVER logosu, stilin üst düzey işçiliğinin altını çiziyor.