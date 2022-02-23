NOCTA'nın adını taşıyan ilk ayakkabı, markanın değerlerini mükemmel bir şekilde harmanlıyor. Model; retro Nike stilini, benzersiz rahatlığı, işlevselliği ve minimalist ancak biraz da asi olan tasarımı zahmetsizce bir araya getiriyor. Yenilenmiş klasik "Air Terra Humara" kalıbıyla bir araya gelen şık ve minimalist üst kısım, hemen hemen her durum ve koşulda, gece gündüz giyilebilecek inanılmaz derecede çok yönlü bir siluet oluşturuyor. Kaliteli pürüzlü deri, 3M vurgular ve G-TEK tutuş teknolojisinin birleşimi, üstün rahatlık ve destek sağlayan, günlük kullanıma uygun ve vazgeçilmez bir stil sunuyor.



3 Mart'ta dünya çapında satışa sunulacak NOCTA Hot Step'e sahip olmak için aşağıdaki mağazaları ziyaret et.