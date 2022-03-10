₺2.599,90

İki ikonu birleştiren Nike x sacai VaporWaffle, Nike Running'in geçmişini ve geleceğini temsil ediyor. Bu ayakkabı, Nike Vaporfly'ı 1983 tarihli klasik Pegasus ile birleştirerek sacai'nin eşsiz tasarımıyla sınırları zorlayan bir stil oluşturuyor. VaporWaffle, farklı ayrıntılara sahip temel tek renkli paletlerle geri dönüyor. Beyaz naylon taban, Sail süet ve deri yüzeylerle bir araya gelirken kontrast oluşturan Beyaz ve Sail dil kısımları stile farklı bir hava katıyor. Kauçuk dış tabanlar VaporWaffle'ın sade ama dikkat çekici stilini tamamlarken model, günlük kullanıma uygun ve istediğin her kombinle uyumlu bir stil sunuyor.

SKU: DD1875-100