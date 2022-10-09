Nike SNKRS Web
Nike SNKRS Web

Giysi Koleksiyonu

Nike x Billie

Billie'nin karakteristik bol giyim stilinden ilham alan, uyumlu tonlardaki kapüşonlu üstler, eşofman altları ve üstler, sağlam pamuklu fleece kumaştan üretildi ve her biri, karakteristik baskı grafikleriyle geniş ve rahat bir kesim sunuyor.

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