₺1.749,90

Nike, sacai ve CLOT ile üçlü bir iş birliği gerçekleştirerek LDV ve Waffle Racer'ın yaratıcı bir şekilde bir araya getirilmiş hali olan LDWaffle'ı bir üst seviyeye taşıyor. Bu silüet, Chitose Abe'nin hibrit tasarımını CLOT'un efsanevi sokak giyimiyle bir araya getirerek yarı şeffaf bir üst kısım ve CLOT'un karakteristik tasarım öğesi olan refloksoloji sanatına atıfta bulunan renk kombinasyonları ortaya koyuyor.

CLOT'un 2006 Air Max 1 iş birliği modelinden ilham alınarak tasarlanan bu modelde yansıtıcı Swoosh logolarıyla birlikte kullanılan yılan derisi Swoosh egzotik bir stil sunuyor. Dil etiketinin arkasında, topukta ve taban astarında bulunan özel bir Nike x sacai x CLOT logosu stili tamamlar. Başlı başına efsanevi olan modelin yeni tasarımıyla kendine odaklan.

SKU: DH1347-100