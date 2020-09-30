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UNION LA'in sahibi Chris Gibbs'e göre, basketbol kültürü sokak giyimine doğrudan ve organik bir şekilde etki eder. Bu yüzden, devam eden Jordan x UNION iş birliğinin son turu bu düşünceyi yansıtıyor. Jordan'ın saha dışında yarattığı duyguya odaklanıyor ve reklam, müzik, sokak stili ve birkaç büyülü, rekabet anının tanımladığı 1980'lerin sonu ve 1990'ların başına bütünsel bir şekilde yaklaşmaya devam ediyor.



Gibbs, koleksiyonu anlatırken kumaş ve malzemelere odaklanıyor. Gibbs, "Vizyonumuz süet ve fileyi karıştırmaktı. Bu yüzden doğru malzemeleri bulmak için çok çalıştık." diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: "Süetin gerçekten kalın ama yumuşak olmasını istedik. Filenin ise 1980'lerin OG sneaker'larındaki gibi klasik bir file olmasını istiyorduk." Gibbs, Delta'nın taban geometrisini çok seviyor ve UNION tasarımı, fütüristik silüeti uygun şekilde öne çıkabilmek için koleksiyondaki Air Jordan 4 modeli ile aynı malzemeler ve renklere sahip. Sonuç olarak, yeni piyasaya sunulan Delta Mid'i avangart bir şekilde yenileyen bu model, çığır üstüne çığır açıyor.