Nike SNKRS Web
Nike SNKRS Web

Giysi Koleksiyonu

Jordan x CLOT

Yeşim taşının gücünden ilham alan ikinci Jordan Brand x CLOT giysi koleksiyonu insanlığın en değerli özellikleri olan cesaret, şefkat ve bilgeliğe odaklanıyor.

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