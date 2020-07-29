Air Jordan serisinin en benzersiz koleksiyonlarından biri olan 2008 Countdown Koleksiyonu, iki modeli bir sette bir araya getirerek 23 numara efsanesini devam ettirdi. AJ XII ile birlikte satışa sunulan siyah ve kırmızı AJ XI, iki ayakkabılık katlanabilir bir kutuda sunuldu.