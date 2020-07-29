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AJ XI Kutusunun Geçmişi
Çok az sayıda ayakkabı sahaya çıkar çıkmaz sporun ötesine geçmiştir. Air Jordan XI işte bu modellerden biri. 23 numaranın ilk kez ikonik Concord renk grubuyla giydiği stil, MJ'e kariyerinin en duygusal şampiyonluğunu siyah-kırmızı modelle kazandırdı ve Siyah/Kırmızı XI'in en unutulmaz Jumpman modellerinden biri olmasını sağladı.
1996: Efsaneyi başlatan o: Klasik siyah, kırmızı ve beyaz renk tasarımı, balistik file ve beyaz kenarlı, yüksek bilekli rugan deri. Orijinal lansmanı sırasında standart Nike "Just Do It" kutusu ve klasik iki parçalı Air Jordan kutusu olmak üzere iki farklı kutuyla sunuldu.
2001 yılında satışa sunulan model, zamanın en popüler retro lansmanlarından biriydi. Bu modelin görünümü biraz değiştirildi ve stil, sporun en büyük isminin silüetini taşıyan favori siyah ve gümüş rengi Air Jordan kutusunda sunuldu. Ayakkabılar, retro çağına özel olarak ekstra hikaye anlatımı sunan Jordan Retro Kart eşliğinde satıldı.
Air Jordan serisinin en benzersiz koleksiyonlarından biri olan 2008 Countdown Koleksiyonu, iki modeli bir sette bir araya getirerek 23 numara efsanesini devam ettirdi. AJ XII ile birlikte satışa sunulan siyah ve kırmızı AJ XI, iki ayakkabılık katlanabilir bir kutuda sunuldu.
Sade bir Jumpman logolu kutuda sunulan 2012 Air Jordan XI modelinin silüeti, önceki modellerden biraz farklı olmasına rağmen beğenilen klasik stili korumayı başardı.
Şimdi 2019 yılında, siyah ve kırmızı Air Jordan XI geri döndü. Yeni model, yüksek bilekli rugan deriden beyaz kenarlara kadar tüm orijinal ayrıntıları geri getiriyor ve ikonik tasarımın ilk kutusunu anımsatan bir kutuda satışa sunuluyor.